في ذكرى زواج ديفيد بيكهام جولة على أجمل إطلالاته مع زوجته فيكتوريا

احتفل الثنائي الجميل فيكتوريا وزوجها لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام بعيد زواجهما الـ24 مؤخرا في لندن، حيث حرص كل منهما على مشاركة الجمهور بصور ولقطات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها الثنائي برومانسية معا في بعض المناسبات السابقة.

وعادة ما يحرص الثنائي ديفيد وفيكتوريا بيكهام على التواجد في العديد من المناسبات المختلفة حول العالم وفي عديد من المناسبات والاحداث والفعاليات التي تقام.

وأرفق نجم كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام الصورة التي قام بنشرها على تطبيق "إنستغرام"، بتعليق كتب فيه: "في هذا اليوم 4.7.99 أي منذ 24 عاما، والعدد في تزايد لأفضل زوجة، أم وشريكة.. ذكرى سعيدة أحبك كثيراً"، بينما علقت فيكتوريا على اللقطات التي نشرتها واحتفلت من خلالها بعيد زواجها وكتبت: "24 عاماً.. أنا أحبك جداً".

وفي هذا المقال نستعرض لكم أبرز لقطات من حياة الثنائي السعيد وإطلالات جميلة وأنيقة نتتبعها لكم منذ ارتباطهما معا.

ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا إطلالة أنيقة بألوان متناسقة وفاتحة

وللنجمة فيكتوريا بيكهام العديد من الإطلالات التي ظهرت من خلالها بشكل أنيق وجذاب رفقة زوجها، حيث كانت إطلالة كل منهما متناغمة وأنيقة، وأحدثها كانت الظهور بإطلالة أنيقة بفستان باللون الكريمي اتسم ببساطة تصميمه، حيث انسدل طويلا ومريحا مع حمالات رفيعة وبعض الطيات على منطقة الخصر التي جاءت بشكل دائري.

وجاء الفستان بذيل قصير، ونسقت فيكتوريا معه صندل بكعب عال بإحدى درجات اللون الأزرق من علامتها التجارية الخاصة، ونسقت حقيبة سوداء ضخمة مزينة بسلسلة ذهبية، كما وضعت نظارة شمسية سوداء ضخمة، فيما ظهر ديفيد مرتديا بدلة باللون البيج بتصميم مريح وعملي من علامة الأزياء الإيطالية "جيورجيو أرماني".

رافقت أيضا فيكتوريا بيكهام زوجها ديفيد إلى إحدى الفعاليات في لندن، واختارت في إطلالتها تلك فستان باللون الأخضر الغامق (القريب إلى الأخضر الزيتوني) من علامتها الخاصة، حيث انسدل مجسما على جسدها حتى أسفل وتزين الفستان الأنيق بثنيات عند منطقة الخصر، مع أكمام طويلة، واتسمت تلك الإطلالة بالبساطة والأنوثة.

إلا أن فيكتوريا وضعت لمستها الخاصة عليها وارتدت حذاء باللون الأحمر لتضفي لمسة عصرية على الإطلالة المميزة، بينما أطل ديفيد ببدلة باللون الأزرق السماوي بتصميم عملي ومريح من علامة "هيوجو بوس" نسقها مع حذاء أبيض اللون من "ديور".

إطلالات سوداء رسمية في عرض أزياء العلامة "فيكتوريا بيكهام"

وخلال أسبوع الموضة في باريس حيث تشارك المصممة فيكتوريا بيكهام مرتين في العام لتعرض مجموعة تصاميمها أطلت فيكتوريا بيكهام برفقة أسرتها بستايل عصري أنيق وعملي باللون الأسود، منسق من بنطلون عالي الخصر مزين بحزام جلدي وكسرات وجيوب أمامية وخلفية مع أرجل واسعة وطويلة تغطي الحذاء والقدم من علامة "سان لوران"، ونسقت معه "بلوفر" بقصة مريحة بنفس درجة اللون مصمم بياقة عالية وأكمام طويلة، بينما ظهر ديفيد ببدلة كلاسيكية سوداء من علامة "زينيا" الشهيرة وارتدى أبنائهم إطلالات أنيقة باللون الأسود أيضا.