في عيد الأم: 5 نصائح للحصول على علاقة حميمة صحية

البوابة - المداعبة هي مفتاح أي علاقة حميمة صحية خاصة للنساء، اللاتي يخشين الحديث عن المواضيع الجنسية. يقول خبراء العلاقات بأن النساء يستغرقن وقتاً أطول ليشعرن بالإثارة ، لذا فإن المداعبة تعمل كأفضل محفز لإرضاء رغبة المرأة.

ولكن حتى قبل المداعبة ، لا تشعر النساء بالإثارة على الفور. فهن يتطلعن إلى الشعور بالاتصال العاطفي والعقلي مع الشريك قبل أن يدخلوا في علاقة حميمة . إليك 5 أشياء تحب النساء أن يقوم بها الرجال قبل العلاقة.

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نصائح هامة:

الاتصال العاطفي

بالنسبة للعديد من النساء، لا تقل العلاقة الحميمة العاطفية أهمية عن العلاقة الحميمة الجسدية. وبالتالي ، فإن تخصيص الوقت للتواصل شريكتك قبل المداعبة يمكن أن يساعد في جعل التجربة أكثر إمتاعًا وإثارة. حاول الانخراط في محادثات قصيرة أو القيام بشيء معًا لإشعال الاتصال العاطفي.

اللمسات الحنونة

تبادل اللمسات الحنونة يمكن أن يكون أداة قوية لبناء علاقة دافئة. قبل العلاقة الحميمة ينصح خبراء العلاقات الأزواج بتبادل العناق أو الإمساك باليدين. يمكن أن تساعد اللمسات اللطيفة على جعل علاقة الأزواج ببعضهم أكثر تقارباً. تعرف هذه المرحلة بالمداعبة وتتضمن الكثير من الأشياء المختلفة ، مثل التقبيل أو مشاركة التخيلات أو لمس الجسم. الغرض من المداعبة هو زيادة الإثارة الجنسية ، وخاصة بالنسبة للنساء ، للمساعدة في تحضير الجسم للجماع عن طريق زيادة ترطيب المهبل.

الإيماءات الرومانسية

الإيماءات الرومانسية اللطيفة يمكن أن تساعد في ضبط الحالة المزاجية للمداعبة. جرب الشموع المعطرة والموسيقى الهادئة لتحريك المزاج. كذلك يمكنك لبعض المأكولات الخفيفة والمشروبات أن تحضر الأجواء لبداية علاقة حميمة.

الاهتمام الجسدي

الاهتمام بلغة جسد الشريكة والاستجابة لاحتياجاتها أمرًا مثيرًا للاهتمام. خذ الوقت الكافي لاستكشاف جسد شريكك من خلال القبلات أو المداعبات أو التدليك اللطيف. سيؤدي ذلك إلى بناء رابط أقوى ويجعلها تشعر بمزيد من الاسترخاء والراحة.

الكلام اللطيف

قبل المداعبة ، ينصح خبراء العلاقات بتخصيص وقت للتحدث مع شريكتك عن رغباتها وتفضيلاتها. اسألها عما تحبه وما لا تحبه واستمع إلى ردودها. سيساعد ذلك في ضمان تمتعكما بتجربة ممتعة ومرضية.

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