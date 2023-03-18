البوابة - بالنسبة لمعظم البالغين ، تعد الصحة الجنسية من الجوانب الأساسية للحياة اليومية. مع ذلك، قد تؤثر المشاكل المتعلقة بصحتك الإنجابية أو غيرها من الحالات على قدرتك على الاستمتاع بالجنس. على سبيل المثال ، يعد استخدام مضخات القضيب إحدى الطرق الأكثر شعبية لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جنسية وأولئك الذين يبحثون عن متعة إضافية.

في محاولة لتحسين وظيفة الانتصاب والسعادة الجنسية ، يستخدم الرجال مضخات القضيب. إذا كان هذا شيئًا جديدًا بالنسبة لك ، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

مضخات القضيب: هل تساعد في تحسين الصحة الجنسية ؟

ما هي مضخات القضيب؟

أجهزة الانتصاب بالفراغ ، والتي يشار إليها عادةً بمضخات القضيب ، هي أجهزة طبية غير جراحية تستخدم ضغط الفراغ لإنتاج الانتصاب. يستخدمها الرجال الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه.

مضخات القضيب: هل تساعد في تحسين الصحة الجنسية ؟

كيف تعمل مضخات القضيب؟

تتكون مضخة القضيب - المعروفة أيضًا بمضخة التفريغ أو مضخة الانتصاب أو جهاز الانتصاب بالفراغ (VED) - من حجرة بلاستيكية يتم إدخال القضيب فيها ومضخة تعمل باليد أو بالبطارية. يزيد الشفط من تدفق الدم إلى القضيب ، مما يمنحك انتصابًا أقوى. تأتي مضخات القضيب بأحجام وتصاميم مختلفة وأحيانًا تحتوي على ميزات إضافية مثل مقياس الضغط أو صمام تحرير لوقف الضخ الزائد. تتضمن بعض الأصناف أيضًا أشرطة أو حلقات يمكن تطبيقها على قاعدة القضيب للمساعدة في الحفاظ على الانتصاب في مكانه.

مضخات القضيب: هل تساعد في تحسين الصحة الجنسية ؟

كيف تستعمل مضخة القضيب بشكل صحيح؟

تختلف تعليمات استخدام مضخات القضيب ، لكن التوصيات النموذجية تشمل : وضع القليل من الكريم المرطب القابل للذوبان في الماء على القضيب والمنطقة المحيطة بفتحة الجهاز . تغطية القضيب بالأنبوب . سيؤدي سحب الهواء من الأنبوب بالمضخة إلى حدوث فراغ. ينتج الانتصاب عن بدء تدفق الدم إلى القضيب . قبل سحب الأنبوب ، حرك الشريط من الأنبوب إلى قاعدة القضيب للحفاظ على الانتصاب . للمساعدة في إزالة الشريط ، استخدم كريم إضافي. تجنب الضغط المفرط لأن القيام بذلك يمكن أن يضر بك. تأكد من إزالة السوار بعد 30 دقيقة وانتظر 60 دقيقة قبل استخدام الجهاز مرة أخرى .

مضخات القضيب: هل تساعد في تحسين الصحة الجنسية ؟

فوائد مضخات القضيب

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لمضخات القضيب في أن أولئك الذين يعانون من ضعف الانتصاب (ED) يمكنهم استخدامها كبديل غير جراحي للأدوية أو الجراحة. ويرجع ذلك إلى آلية الشفط لمضخة القضيب التي تزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية ، مما يؤدي إلى امتلاء الأوعية الدموية في القضيب وتحفيز الانتفاخ ، مما يؤدي إلى الانتصاب. منحنى القضيب أثناء الانتصاب ، من المحتمل أن يستفيد من مضخات القضيب. وفقًا لإحدى الدراسات ، أدى استخدام مضخة فراغ لمدة 12 أسبوعًا إلى تحسن مستويات طول القضيب وزاويته وعدم الراحة إحصائياً لدى المشاركين.



هل يمكن لمضخات القضيب أن تعزز نمو القضيب؟

وفقًا لبعض الشركات المصنعة ، يمكن استخدام مضخات القضيب، لتكبير حجم القضيب. ومع ذلك ، هل تعمل مضخات تكبير القضيب بالفعل؟ وفقًا لدراسة أخرى ، بعد ستة أشهر من الاستخدام نما متوسط طول القضيب من 7.6 إلى 7.9 سم ، وهو تغيير ضئيل. كان معدل رضا المرضى 30٪ على الرغم من حقيقة أن فعالية العلاج كانت حوالي 10٪ فقط ، مما يشير إلى أن المرضى كانوا أكثر رضا نفسيا من جسديا.

هل تؤثر التجارب السابقة على علاقتك الحالية؟

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