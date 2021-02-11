في عيد الحب.. إلى ماذا يرمز لون الدبوب؟

يمكن أن تكون دمى الدببة من أجمل الأشياء وأكثرها روعة التي يمكن للمرء أن يقدمها لشريكه. هذه الدمى الظريفة تحمل سحرًا يجعل المرء يشعر بأنه محبوب.

كما انها رمز للحب والحرية والبراءة التي كانت لدينا في طفولتنا، لذا، فإن دمى الدببة تعود لتذكرنا بالحب البريء والنقي الذي نحتاجه في العالم الحالي. الحصول على دبدوب من القطيفة الناعمة سيجلب بالتأكيد ابتسامة عريضة ودائمة على وجه أي عاشق! ولكن ماذا تعني الألوان المختلفة الدببة؟

دبدوب أحمر

يرمز اللون الأحمر إلى الحب والعاطفة والمودة ، وبما أن عيد الحب على الأبواب ، يمكنك دائمًا إهداء دمية دب حمراء لشريكك. إذا كان للدمى قلب في المنتصف ، فهذه مكافأة! يشير الدب الأحمر الفاتح إلى الفرح والحساسية، بينما يشير الدب الأحمر الداكن إلى الشجاعة وقوة الإرادة والتصميم.

دبدوب أزرق

إن إهداء دمية زرقاء لمن تحب يعني أن حبك عميق مثل المحيط. هذا اللون يدل على العقل والحقيقة والحكمة والولاء والثقة. إذا قدم لك شريكك دمية دب زرقاء ، فمن الآمن أن تفترض أنه يقع في حبك بجنون.

دبدوب أخضر

يمثل هذا اللون الهدوء والحظ والانسجام. كما تهدف لإعلام الشريك بأنك على استعداد لانتظاره ليبادله الحب. تعتبر دمى الدببة الخضراء الطريقة المثالية للتعبير: "أنا لك إلى الأبد وسأنتظر منك أن تحبني."

دبدوب برتقالي

كن مستعدًا للزواج! تعتبر دمى الدببة البرتقالية علامة على أن شريكك سيطلب منك الارتباط أو الزواج قريبًا. لذا ، إذا تلقيت دب برتقالي اللون ، فلا تنسَ ارتداء ملابس مناسبة للحدث الكبير التالي ، حيث إن خواتم الخطبة أصبحت قريبة.

دبدوب وردي

هذا اللون يدل على المودة والحب والرحمة. هذه أيضًا علامة على الحب الذي لا ينتهي وغير المشروط. علاوة على ذلك ، فإن الحصول على دمية دب وردي يعني أن الشخص الآخر قد وافق أخيرًا على اقتراحك. إنها طريقة غير مباشرة لإظهار حب المرء للآخر.

دبدوب أبيض

يتم إهداء هذه الدمى من قبل الأزواج الذين هم بالفعل في علاقة. اللون الأبيض يرمز إلى النقاء والبراءة والسلام. سوف يذكرك الدب الأبيض بالأوقات البريئة التي مررت بها في طفولتك ويمنحك شعورًا بالحنين إلى الحب. وهذا يمثل أيضًا روحًا إيجابية وناجحة.

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