في وسط انتشار الكورونا.. نصائح للسفر بآمان

حدد مجلس السفر والسياحة العالمي 8 نصائح للسفر بمسؤولية خلال أزمة فيروس «كورونا»، كإجراءات وقائية تجعل رحلة المسافر أكثر أماناً.



وأشار المجلس في موقعه الإلكتروني، إلي أن أول نصيحة للمسافرين هي اتباع نصائح وإرشادات حكومات الدول التي يأتون منها، سواء كان المسافر سيغادر من بلده أو كان قادماً إليه، وفي حال كان المسافر عائداً من بلد يضم حالات إصابة للفيروس، يجب معرفة نصائح الحكومة في الخطوات التي يجب اتباعها عند الوصول.



وبين المجلس أن النصيحة الأخرى هي أنه في حال شعر المسافر بوعكة صحية، ولو كانت بسيطة، ضرورة استشارة متخصص بالقطاع الصحي أو طبيب، سواء كان عائداً من السفر أو مغادراً للسفر.

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وأكد المجلس أن من أهم النصائح والإرشادات الاحترازية قبل السفر أن يكون لدى المسافر تأمين على السفر.

وأشار المجلس إلى أنه في حال أوعزت منظمة الصحة العالمية أو الدولة التي ينتمي إليها المسافر بتجنب السفر، فإنه يُنصح بتأجيل السفر وعدم إلغائه بالكامل، حيث إن كثيراً من شركات الطيران والفنادق في الوقت الراهن تعفي المسافرين من رسوم إعادة الحجوزات وتوفر سياسات إعادة حجز مرنة خلال فترة أزمة «كورونا» لدعم القطاع.



وشدد المجلس على ضرورة عدم الحكم المسبق على الناس سواء كانوا من الجنسية الصينية أو الآسيوية أو أشخاص يعانون من برد عادي أو إنفلونزا عادية.



وينصح المجلس المسافرين بضرورة غسل اليدين بشكل مباشر سواء باستخدام الماء والصابون أو المعقمات الطبية، وضرورة تغطية الأنف والفم في حال السعال أو العطس.



ومن الضروري أن يقوم المسافرون بمشاركة تجاربهم الإيجابية في السفر، ولاسيما في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً للمجلس.



وشدد المجلس على ضرورة عدم الفزع والمحافظة على الهدوء.



وكان مجلس السفر والسياحة العالمي أكد في بيانات سابقة أن حظر السفر بشكل كبير وإغلاق الحدود لن يمنع انتشار الفيروس، حيث إن حظر السفر في حوادث سابقة تاريخياً لم ينجح في منع انتشار الأمراض، هذا في وقت أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في جميع الدول لمواجهة انتشار المرض.

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