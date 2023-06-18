في يوم السوشي العالمي: ماكي سوشي مع سمك السلمون النرويجي

في "يوم السوشي العالمي" يعتبر سمك السلمون النيء مكون ضروري وأساسي للسوشي، والجمع بين المقادير المختلفة لتشكيل السوشي هو اختراع نرويجي يعود للثمانينيات، وبهذه المناسبة تنوع السلمون النرويجي وقيمته الغذائية العالية ونكهته اللذيذة جعلته يحتل الصدارة في عالم السوشي، وفيما يلي طريقة عمل ماكي سوشي مع سمك السلمون النرويجي:

مقادير ماكي سوشي مع سمك السلمون النرويجي

• 6 قطع من الأعشاب البحرية

• حصيرة لف البامبو

•صلصة الصويا

• الوسابي

• الزنجبيل المخلل (غاري)

• 300 غ فيليه سلمون نرويجي منزوع الجلد منزوع العظم

• 1.5 ملعقة من السكر

• 0.5 ملعقة ملح

• 0.5 ملعقة من الخل

• 8 لفائف من أرز السوشي

• 1 حبة من المانجو

• 0.5 قطعة من الخيار الطازج

طريقة تحضير ماكي سوشي مع سمك السلمون النرويجي

• أولاً اخلط السكر والملح وخل الأرز في مقلاة صغيرة واتركيها تغلي برفق مع التحريك.

• ثم قم بتبريد التتبيلة قبل الاستخدام.

• ثم حضر الأرز حسب وصفة أرز السوشي، أو اتبع التعليمات الموجودة على العبوة.

• ثم انقل الأرز إلى طبق عريض وضعيه برفق في بعض التتبيلة، أضف القليل منه في كل مرة.

• ثم اترك الأرز ليبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم غطيه بمنشفة مطبخ مبللة لمنع الأرز من أن يجف.

• ثم قم بتقطّيع السلمون والمانجو والخيار إلى شرائح بسماكة 1 سم.

• أزل ربع الجانب الطويل من ورقة النوري.

• ثم قم بخلط الماء مع القليل من خل الأرز ورطب يديك برفق لمنع الأرز من الالتصاق.

• ضع ورقة من النوري مع الجانب الخشن لأعلى على حصيرة من الخيزران وافرد عليها طبقة من الأرز. تجنب دهن الأرز بالكامل حتى الحافة العلوية.

• ضع السلمون والمانجو والخيار على طول الحافة السفلية للورقة.

• استخدم الحصيرة لدحرجة الماكي بالكامل، انشر القليل من الماء على الحافة العلوية وقم بتدويرها.

• ثم اقطع كل لفة إلى أقسام حتى تحصل على 8 قطع.

• وفي النهاية يقدم السوشي مع صلصة الصويا والوسابي والزنجبيل المخلل، وصحتين وعافية.