قبل وضع الكركم على وجهك.. احترسي من هذه الأخطاء الشائعة

يقدم الكركم فوائد مذهلة للجسم والصحة وتعتمد عليه ربات البيوت في العديد من الوجبات؛ بسبب مساهمته في تقوية المناعة، كما أصبح الكركم يتمتع بمكانة خاصة في الروتين اليومي للعناية بالبشرة.

واشتهر الكركم خلال الوباء وقد استخدمته الفتيات في جميع المشكلات المتعلقة بالعناية بالبشرة، إلا أن الكثير من الأشخاص يعرفون الطريقة الصحيحة لاستخدامه مما يسبب أخطاء شائعة.. وفيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص عند استخدام الكركم على البشرة:

خلط المكونات

بداية، يعتبر خلط الكركم مع المكونات الأخرى فكرة سيئة، وينشر عبر الانترنت العديد من الوصفات التي تمزج الكركم بماء الورد وعصير الليمون والحليب وما إلى ذلك، وينبغي الفهم إنه إذا تم خلط العديد من المكونات المختلفة، فقد يضر الجلد من خلال التفاعل مع الكركم، حيث يحتوي الكركم على الكركمين المكون النشط، وهو مكون جيد مضاد للالتهابات؛ لذلك لا داعي لأي شيء آخر بخلاف الكركم والماء إذا كنت ترغب في استخدامه على الوجه.

تلطيخ الوجه

يترك الكركم بقع إذا تم وضعه على الوجه لفترة أطول، وسوف يلطخ الوجه أيضًا؛ لذا يجب التأكد من عدم ترك الكركم على البشرة لفترة طويلة و اشطفيه جيدًا.

غسل الوجه

يعد غسل الوجه جيدًا أحد أهم الجوانب عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، و بعد إزالة الكركم من البشرة، يجب شطفه جيدًا بالماء البارد أو بماء بدرجة حرارة الغرفة، ولا تستخدمي أبدًا غسول الوجه بعد غسله، فمن أكثر الأخطاء شيوعًا؛ غسل الوجه بالصابون أو تنظيفه بعد وضع قناع الكركم، حيث يعمل ذلك على إزالة كل آثار العلاج على الفور ويوصى بعدم استخدام اي غسول للوجه لمدة 24 ساعة بعد وضعه.

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