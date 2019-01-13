الوقاية والعلاج الطبيعي لقدم الرياضي

ما هي قدم الرياضي؟ قدم الرياضي هي عدوى فطرية تزدهر عادة في الأماكن الرطبة والدافئة. الفطريات، المعروف باسم سعفة القدم ، تنمو على أعلى القدمين ، بين أصابع القدم ، بين الأصابع وعلى أظافر القدم. من اعراضها بقع متقشرة، بقع بيضاء وحمراء وهي مؤشر على الفطريات. تشمل أعراض قدم الرياضي الحرقة ، اللاذعة والحكة.

تؤثر هذه الحالة على أقدام غير الرياضيين والرياضيين على حد سواء. على الرغم من أنه يحدث في كثير من الأحيان بسبب عدوى فطرية ، إلا أن هناك أسباب أخرى لا يمكن تمييزها دون اختبار مناسب.

كيفية منع قدم الرياضي:

فيما يلي بعض الطرق لتقليل المخاطر الخاصة بقدم الرياضي:

تجفيف قدميك جيدا عند الخروج من الماء ، سواء في الأماكن العامة أو المنزل.

تناول وجبات غنية بالميكروبات الجيدة، وتجنب المنتجات التي تقتل البكتيريا مثل الصابون المضاد للبكتريا.

اغسل المناشف الخاصة بك إذا كنت تشك في وجود عدوى.

ارتداء أغطية القدم في الأماكن العامة الرطبة، كلما أمكن ذلك.

العلاج الطبيعي لقدم الرياضي:

علاج خل التفاح

استخدم خل التفاح بسبب خصائصه الطبية. ومن المعروف أنه مفيد بشكل خاص ضد الفطريات والخميرة، والعديد من الأفراد يتناولونه للحفاظ على توازن هذه المبيضات.

استخدام خل التفاح لعلاج قدم الرياضي:

المواد:

2 كوب ماء

½ كوب من خل التفاح

الطريقة:

انقع قدميك لمدة 30 دقيقة.

يمكنك أيضا تطبيق خل التفاح العادي على العجوى باستخدام كرة من القطن. خل التفاح سوف يلدغ قليلا ، لذا ينصح بتخفيفه بالماء إذا لزم الأمر.

علاج صودا الخبز

يوضع القليل من صودا الخبز على قدميك أو على جوربك قبل وضع الحذاء. هذا العلاج الطبيعي لقدم الرياضي لن يوقف الحكة، ولكنه سيزيل الرطوبة الزائدة، وبالتالي يمنع انتشار الفطريات.

الليمون للرائحة

يمكن أن يساعد شطف قدميك بمزيج من عصير الليمون / الماء على تقليل أي رائحة كريهة قد تنبعث منها قدميك نتيجة لقدم الرياضي.

المواد:

10أكواب من الماء

½ كوب عصير ليمون

الطريقة:

انقع قدميك لمدة 10-15 دقيقة على الأقل.

قم بذلك مرة أو مرتين في اليوم لتقليل الرائحة. الوقاية والعلاج الطبيعي لقدم الرياضي

ما هي قدم الرياضي؟ قدم الرياضي هي عدوى فطرية تزدهر عادة في الأماكن الرطبة والدافئة. الفطريات، المعروف باسم سعفة القدم ، تنمو على أعلى القدمين ، بين أصابع القدم ، بين الأصابع وعلى أظافر القدم. من اعراضها بقع متقشرة، بقع بيضاء وحمراء وهي مؤشر على الفطريات. تشمل أعراض قدم الرياضي الحرقة ، اللاذعة والحكة.

تؤثر هذه الحالة على أقدام غير الرياضيين والرياضيين على حد سواء. على الرغم من أنه يحدث في كثير من الأحيان بسبب عدوى فطرية ، إلا أن هناك أسباب أخرى لا يمكن تمييزها دون اختبار مناسب.

كيفية منع الاصابة بقدم الرياضي:

فيما يلي بعض الطرق لتقليل المخاطر الخاصة بقدم الرياضي:

تجفيف قدميك جيدا عند الخروج من الماء ، سواء في الأماكن العامة أو المنزل.

تناول وجبات غنية بالميكروبات الجيدة، وتجنب المنتجات التي تقتل البكتيريا مثل الصابون المضاد للبكتريا.

اغسل المناشف الخاصة بك إذا كنت تشك في وجود عدوى.

ارتداء أغطية القدم في الأماكن العامة الرطبة، كلما أمكن ذلك.

العلاج الطبيعي لقدم الرياضي:

علاج خل التفاح

استخدم خل التفاح بسبب خصائصه الطبية. ومن المعروف أنه مفيد بشكل خاص ضد الفطريات والخميرة، والعديد من الأفراد يتناولونه للحفاظ على توازن هذه المبيضات.

استخدام خل التفاح لعلاج قدم الرياضي:

المواد:

2 كوب ماء

½ كوب من خل التفاح

الطريقة:

انقع قدميك لمدة 30 دقيقة.

يمكنك أيضا تطبيق خل التفاح العادي على العدوى باستخدام كرة من القطن. خل التفاح سوف يلدغ قليلا ، لذا ينصح بتخفيفه بالماء إذا لزم الأمر.

علاج صودا الخبز

يوضع القليل من صودا الخبز على قدميك أو على جوربك قبل وضع الحذاء. هذا العلاج الطبيعي لقدم الرياضي لن يوقف الحكة، ولكنه سيزيل الرطوبة الزائدة، وبالتالي يمنع انتشار الفطريات.

الليمون للرائحة

يمكن أن يساعد شطف قدميك بمزيج من عصير الليمون / الماء على تقليل أي رائحة كريهة قد تنبعث منها قدميك نتيجة لقدم الرياضي.

المواد:

10أكواب من الماء

½ كوب عصير ليمون

الطريقة:

انقع قدميك لمدة 10-15 دقيقة على الأقل.

قم بذلك مرة أو مرتين في اليوم لتقليل الرائحة.