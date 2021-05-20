قرنبيط محمص بالثوم والبارميزان

يُعد القرنبيط المحمص بالبارميزان والثوم طبقًا جانبيًا سهلًا ولذيذًا أو وجبة خفيفة سيحبها الجميع...

المكونات:

1 رأس قرنبيط

¼ كوب جبن بارميزان مبشور

½ ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

نصف ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش طازج

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم (مقبلات اختيارية)

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. اغسلي القرنبيط جيدًا ثم قطّعيها إلى زهيرات صغيرة الحجم.

في وعاء صغير ، اخلطي جبن البارميزان ومسحوق الثوم والملح والفلفل.

ضعي زهيرات القرنبيط في وعاء ورشّي زيت الزيتون فوقه ، متبوعًا بتتبيل البارميزان بالثوم. قلبي الزهيرات حتى يتم تغطيتها بالكامل بالزيت والتوابل ، ولا يبقى أي توابل في قاع الوعاء.

انشري القرنبيط المتبل على ورقة خبز مبطنة بورق زبدة ، وتأكدي من أن الزهيرات في طبقة واحدة مع ترك مساحة حول كل قطعة. انقلي صينية الخبز إلى الفرن المسخن مسبقًا.

شوي القرنبيط لمدة 30 دقيقة مع التقليب حتى منتصف الطريق أو حتى تصل الزهيرات إلى المستوى المطلوب من الكراميل. نضيف الملح والفلفل ونرش البقدونس المفروم فوقها قبل التقديم مباشرة ، إذا رغبت في ذلك.

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