نزار قباني هو شاعر سوري معاصر، ولد في 21 مارس عام 1923 ميلادي وتوفي عام 1998 ميلادي، وهو شاعر مشهور بتجربته الشعرية الأكثر انتشاراً في الوطن العربي، وشعره الرومانسي عن المرأة والحب والغزل، وله العديد من القصائد الشعرية الرائعة، وفيما يلي قصائد حب للشاعر نزار قباني بمناسبة عيد الحب:

قصائد حب للشاعر نزار قباني

قصيدة أحبك جداً

أحبّك جداً

وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويـل

وأعرف أنك ستّ النساء

وليس لدي بديـل

وأعرف أن زمان الحنيـن

انتهى ومات الكلام الجميل

لست النساء ماذا نقول

أحبك جداً...

أحبك جداً وأعرف

أني أعيش بمنفى وأنتِ

بمنفى وبيني وبينك ريحٌ

وغيمٌ وبرقٌ ورعدٌ وثلجٌ

ونـار وأعرف أن الوصول

لعينيك وهمٌ وأعرف أن الوصول

إليك انتحـار ويسعدني أن أمزّق نفسي

لأجلك أيتها الغالية ولو خيّروني لكرّرت

حبّك للمرّة الثّانية يا من غزلت قميصك

من ورقات الشجر أيا من حميتك

بالصبر من قطرات المطر أحبك جداً

وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون

يقين وأترك عقلي ورائي وأركض أركض أركض

خلف جنونـي أيا امرأة تمسك القلب بين يديها

سألتك بالله لا تتركيني لا تتركيني فماذا أكون

أنا إذا لم تكوني أحبك جداً وجداً وجداً

وأرفض من نـار حبك أن أستقيلا

وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقلا

وما همّني إن خرجت من الحب حيّا

وما همّني إن خرجت قتيلا.

قصيدة أشهد أن لا امرأة إلا أنت

أشهدُ أن لا امرأة

أتقنت اللعبة إلا

أنت واحتملت حماقتي

عشرة أعوام كما

احتملت واصطبرت

على جنوني مثلما صبرت

وقلّمت أظافري ورتبّت دفاتري

وأدخلتني روضة الأطفال إلا أنتِ

أشهدُ أن لا امرأة تشبهني كصورة

زيتية في الفكر والسلوك إلا أنت

والعقل والجنون إلا أنت والملل السريع والتعلّق السريع إلا أنتِ

أشهدُ أن لا امرأة قد أخذت من اهتمامي نصف

ما أخذتِ واستعمرتني مثلما فعلت

وحررتني مثلما فعلت أشهدُ أن لا امرأة

تعاملت معي كطفل عمره شهران إلا أنتِ

وقدمت لي لبن العصفور والأزهار والألعاب إلا أنتِ

أشهدُ أن لا امرأة كانت معي كريمة كالبحر

راقية كالشعر ودلّلتني مثلما فعلت وأفسدتني

مثلما فعلت أشهد أن لا امرأة قد جعلت طفولتي تمتد للخمسين

إلا أنت أشهدُ أن لا امرأة تقدر أن تقول إنها النساء

إلا أنت وإن في سُرَّتِها مركز هذا الكون أشهدُ أن لا امرأة

تتبعها الأشجار عندما تسير إلا أنتِ

ويشرب الحمام من مياه جسمها الثلجي إلا أنتِ

أشهدُ أن لا امرأة اختصرت بكلمتين قصة الأنوثة وحرّضت رجولتي عليَّ إلا أنتِ

أشهدُ أن لا امرأة تجتاحني في لحظات العشق كالزلزال تحرقني

تغرقني تشعلني

تطفئني تكسرني نصفين كالهلال أشهدُ أن لا امرأة

تحتل نفسي أطول احتلال وأسعد احتلال تزرعني

ورداً دمشقياً ونعناعاً وبرتقال يا امرأة أترك

تحت شَعرها أسئلتي ولم تجب يوماً على سؤال

يا امرأة هي اللغات كلها لكنّها تلمس بالذِهْنِ

ولا تُقال أيتها البحرية العينين والشمعية اليدين

والرائعة الحضور أيتها البيضاء كالفضة والملساء كالبلور

أشهدُ أن لا امرأة على محيط خصرها تجتمع العصور

وألف ألف كوكب يدور أشهدُ أن لا امرأة

غيرك يا حبيبتي على ذراعيها تربى أول

الذكور وآخر الذكور أيتها اللّماحة الشفافة العادلة

الجميلة أيتها الشهية البهية الدائمة الطفولة أشهد

أن لا امرأة استقبلت بصدرها خناجر القبيلة

واعتبرت حبّي لها خلاصة الفضيلة أشهدُ أن لا امرأة تخرج من سحب الدخان

إن دخنت تطير كالحمامة البيضاء في فكري

إذا فكرت يا امرأة

كتبت عنها كتباً بحالها لكنّها برغم شعري كله قد بقيت

أجمل من جميع ما كتبت أشهدُ أن لا امرأة إلا أنتِ .. إلا أنتِ .. إلا أنتِ ..

نزار قباني عن الحب من اول نظرة

أحبك جداً وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويـل

وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديـل

وأعرف أن زمان الحنيـن انتهى

ومات الكلام الجميل

لست النساء ماذا نقول

أحبك جدا… أحبك جداً

وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى

وبيني وبينك ريحٌ وغيمٌ وبرقٌ ورعدٌ وثلجٌ ونـار

وأعرف أن الوصول لعينيك وهمٌ

وأعرف أن الوصول إليك انتحـار

ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية

ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية

يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر

أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر

أحبك جداً وأعرف أني أسافر في بحر عينيك

دون يقين وأترك عقلي ورائي وأركض

أركض أركض خلف جنونـي

أيا امرأة تمسك القلب بين يديها

سألتك بالله لا تتركيني لا تتركيني

فماذا أكون أنا إذا لم تكوني

أحبك جداً وجداً وجداً

وأرفض من نــار حبك أن أستقيلا

وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقلا…

وما همني إن خرجت من الحب حيا

وما همني إن خرجت قتيلا

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