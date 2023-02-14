تهنئة عيد الحب الذي أصبح على بعد أيام منا، كانت وما زالت من أجمل طرق التعبير عن مشاعر الحب المرهفة، بروحانياته الجميلة ليصلح ما أفسدته ضغوطات الحياة، ويترك في النفس آثارا عميقة، لا تبخل عزيزي القارىء على من تحبهم في مثل هذا اليوم ولو بكلمات بسيطة، تقربكم أكثر من بعضكم.

تهنئة عيد الحب

كل عام وأنتِ الحب.

يكفيني من عمري لحظتين يا حبيبتي.. لحظة تكون فيها سعيد.. ولحظة تفتكرني وانا عنك بعيد.

حبيتك بكل كياني.. نقولها بقلبي ولساني.. عطيتك كل حياتي.. ونقلك كون تنساني.

أجمل تهنئة عيد الحب 2023، في كل دقيقة وأنتِ روحي.. كل ثواني وأنتِ حبي.. فدوه أروح لعمرك يا بعد قلبي.

أنتِ بداخل قلبي كل يوم وليس هذا اليوم فقط.. كل عيد حب واحنا مع بعض دايماً.

الليلة ليلتنا، سأنتظرك لنحتفل معاً.

كل عام وأنت عشقي وهواي.

كتير قالوا أن الحب يصنع المعجزات.. وأنت حبك في حياتي معجزة.. عيد حب سعيد.

كل عام وحبك الأجمل، يا منير شمعة سنيني، وكل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

جمال الليل بنظرة عيونك، ونور البدر مرسوم بجفونك، وكل الكون ما يسوى بدونك.

حبيبي وقتي لك دايم قليل أنا مقصر وقلبي عنك أنت ما يميل.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس.. ياللي غلاك ماله قياس.. كل عام وأنت أسعد الناس.

ربما تعجز روحي أن تلقاك.. وعيني أن تراك.. لكن قلبي لن يعجز أن يحبك ويهواك.

باقي أيام ويطل علينا عيد حبنا.. عيد عشقنا وهوانا.. فكل عام وأنت حبي الأول والأخير.

كل عام وأنت حبيبتي.

حضنـت حبـك بقلبي وخليت نوره بصدري لأنك عمـري وقلبـي أحبك جداً.

وربي أماتني الحب عشاقا وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لـقـلت هواك أوطاني.

تهنئة عيد الحب 2023، الثلج هدية الشتاء.. والشمس هدية الصيف.. الزهور هدية الربيع.. وأنت هدية العمر.

تهنئة عيد الحب، عيد الحب لو بنا حببتي عيد.. فهو يوم ما قلت إني بحبك بس مش هيزيد.

عبارات تهنئة عيد الحب

كل عام وحبك الأجمل يا حميلتي.

من أجمل عبارات تهنئة بعيد الحب، لن أقول عيد حب سعيد لكن سأقول أنت الحب لكل عيد.

عندي القلب وعندك دقاته، عندي جسد وعندك حياته، عندي الحب وعندك عيده، أحبك يا روح قلبي.

أرسل لك همسة حب تغني لك مع لهفة قلبي التي تنادي لك وبعيد الحب تهنيك.

كل عام وحبك الأجمل يا منير شمعة سنيني.

كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

أغلى الناس سميتك وبنص قلبي خليتك وبنظر عيني حطيتك وبرسائل عيد الحب هنيتك.

في عيد الحب 2023 أهديك سفينة ورد حمراء أشرعتها الحب والأشواق، وأسلمك سنين عمري وكل حرف كتبته من قلمي وحبري.

نزيف قلبي المشتاق الذي أضناه الوصل ولرؤيتك أمله باق.

من قلبي أريدك وربي لي يخليك وبعيد الحب يا عمري نهنيك.

فكرت أهديك في عيد الحب عيوني لكن ترددت في اللحظة الأخيرة خفت أشتاق لك وما أقدر أشوفك حياتي.

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكثر، وأشتاق لك أكثر، وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

لو كان لعيد الحب وردة فهي أنت، ولو كان لعيد الحب بسمة فهي بسمتك، وإن كان هذا عيد حبي فعيدي أن تكون معي.

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معايدة عيد الحب للاصدقاء

الأصدقاء هم الوجه الآخر للحب كل عام وأصدقائي بخير.

أحبابي حتى آخر العمر إليك يا أعز واغلى الأصدقاء.

أصدقائي في عيد الحب أنتم أجمل شيء في حياتي فلكم مني كل الحب والود.

صديقي كل عام وأنت الحب.

ليس هناك سرور وفرح يعادل مقابلة الأصدقاء الأوفياء ولا شيء يعادل فقدهم، كل عام وانتم بخير يا اصدقائي.

تهنئة عيد الحب لحبيبتي

أنتِ أجمل أقداري، أحلى هدايا ربي، أحبك في عيد الحب، وفي كل السنين حبيبتي.

اجمل لحظات العمر أعيشها معكِ، أسعد أيامي بقربك، فلا حرمني الله منكِ حبيبتي، عيد حب سعيد لقلبك.

أجمل تهنئة عيد الحب لحبيبتي، أتغنى بحبكِ ليل نهار، منتظراً عيد الحب لأبوح لكِ أنكِ أحلى هدايا ربي، عيد حب سعيد حبيبتي.

يا وردةً حمراء تُزهر قلبي بالحب، يا حُباً حلّ في قلبي، عيد حب مُزهراً بالحب حبيبتي.

كالفراشةٍ أنتِ، كزهرةٍ بنفسجيةٍ تتفتحُ في كل عام تُسعد الناظرين، انتِ حب السنين وحب الحياة.

تهنئة عيد الحب لحبيبتي، حبيبتي وصُدفتي الجميلة، أهديكِ أصدق مشاعر الحب في عيد الحب، كوني بخير لأكون بخير.

دام حُبنا عامراً مُشعاً مُضيئاً طوال السنين حبيبتي، كل عيد حب وأنتِ الحب الأبدي، أجمل تهنئة عيد الحب لحبيبتي.

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