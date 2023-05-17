عيد الاستقلال الأردني هو واحد من أهم الأعياد الوطنية التي تحتفل بها دولة الأردن، ويتم الاحتفال بهذا اليوم بالخامس والعشرين من شهر أيار من كلِّ عام؛ ويعتبر عيد الاستقلال الأردني يوم عطلة رسميّة في كافة مؤسسات دولة الأردن، ويوجد العديد من القصائد التي تغنّت بالأردن وأشهرها ما يأتي:

قصائد عن عيد الاستقلال الأردني

الأردن يحتل أعلى مكانة في ضمائرنا من ضلوعه بنينا الأسوار

مهد الحضارة الذي انبعث نوره من العالم المجد يغني العالم بروعته

كما تغني اليد الحادة عاِمْ بيومٍ تزين المجد

السيف في أيديهم مثل السيف لا يعرفون وجه الموت

يضحون بأرواحهم حتى يصبح مستقلاً يوم اعلى عيد استقلال

عبارات عن عيد الاستقلال الأردني

الوطن هو ليس أرضاً نعيش عليها، لكن كيان يعيش فينا، وعيد الاستقلال الاردني ليس كباقي الأيام، وتاريخه ليس كأي تاريخ، إنما هو تاريخ صنعه رجال عظماء ولم تصنعه المصادفة.

وطني الغالي لو شغلت بالخلد عنه، نازعتني إليه في الخلد نفسي. بوركت أياديكم بما أنجزتموه لنا، عندما صغتم للوطن الغالي هويته التي أعلناها للعالم.

لا يوجد أي كلمات ولا حتى شعر ولا خطابة توفي بلدنا فرحتنا بحريته، بالورود والشموع شوارعنا تزينت وذلك للتعبير عن فرحتنا بك يا عيد استقلال بلدي الحبيب الغالي.

في الخامس والعشرين من أيّار لكلّ عام كل عام وأنتم بالف خير.

شعر عن عيد الاستقلال بدوي

فدوى لأردن أَشْرَق فِي الْوِجْدَانِ مرآكا

وَجَنَّةُ الْخُلْدِ أَهْدَت بَعْض معناكا

نَسِيج وَحْدَك أَنْت الْحَسَن يَا وَطَنِي

هَذَا الْجَمَالُ وَهَذَا السِّحْر تاجاكا

هَتَفَت بِاسْمِك تحنانا وَتَعْلِيَة

فَنُور الْقَلْبِ مِنْ رُؤْيَا محياكا

كُلّ الشَّقَائِق فِي بَطْحَاء أَرَدْنَا

إكْلِيل غَار وَحُبّ حِين نلقاكا

إذَا عطشتِ وَكَانَ الْمَاءُ ممتنعـــــــا

فلتشربي مِنْ دِمَاءِ الزَّنْد يَا بَلَدِي

وَإِذَا سَقَطَتْ عَلَى دَرْب الفدا قَطْعًا

أُوصِيك أُوصِيك بِالأُرْدُنّ يابلدي

يا طير يللي بالسما فوق ويعانق بالسحاب

ايش اللي شفته فوقنا بالمجد وبالعزة غني

أذكر ما شفت وقولها ترى طاب هرجك طاب

أذكر تاريخ امجادنا واشرح يا طير وأعطني

رد الخبر يا طيرنا وبس انت أعطيني جواب

يا محلى هالخبر ويا زينة هات علم ومدني

قال اللي شفته فوق والله ألوان العجاب

أحمر وأخضر واسود وأبيض لعنده يشدني

ما هو لغز يا طيرنا واللي وصفته صاب

شعر عن عيد الاستقلال بالانجليزي

September 16 is celebrated as Mexican Independence Day.

So was that gazebo you built for our 4th of July party.

The importance of this national day stems from reminding the new generations of all the achievements of their predecessors, and keen to instill cultural values ​​in the hearts of young generations to move forward in the same steps, and to provide the best picture of their country in all international forums, and to raise awareness about the need to preserve national unity.

Fourth of July, it’s the best.

شعر عن عيد الاستقلال للاطفال

وفيما يلي اجمل شعر عن عيد الاستقلال للاطفال:

علّقت رسمك وشمًا في عرى كبدي **** وقال حسّادنا ما لم يقل أبدًا

وحاولوا صدنا عن بعضنا زمنًا **** وما دروا أنّنا روحان في جسد

قد أسّستنا على الصّبر الجميل يد **** وعلّمتنا معًا أن الرجال على

ما أصعب البدء، لكن الهواشم هم **** أبا طلال وهذا اليوم يومك يا

لقد حفظت دمي طفلًا ولو بيدي **** أبا العروبة لو أن العروبة قد

لواجهت قسوة الدّنيا بوحدتها **** إنّي أقول وما في القول من حرج

همّ النّخيل الأصيل المستظلّ به **** يا أردنيون إمّا مر واحدكم

فإنّ، تحت الثّرى أو فوقه مهجًا **** ما زال جمر أبي الثّوار متقدًا

لم تنطفئ ناره يومًا وما برحت **** هي الرسالة كلّفنا بها شرفًا

قد حاربتنا عليها الأرض قاطبةً **** ويَحسبُ النّاس فقر الأردني غنى

ويحسدون عيونًا لا تنام على **** أقول ما قاله البيت القديم لهم

ما في القلوب لغير الحبّ متسع **** وليس إلّا هوى الأحرار يسكنها

أبا الحسين لقد وفّيت في زمن **** وللعروبة والإسلام ما لهما

إنّا على العهد فاذهب يا معلّمنا **** إنّا على العهد فامض يا معلمنا

انشودة عن عيد الاستقلال الاردني

الأردن انت المحبة والمحبة والرب

تحدث يا أحمد عن مجد الكتب

فيك الشرايين والأوردة

وأي واحد يؤذيني ويجعلني مريضا

"عمان" أي نجوى فيك تبلغني

ريا وأي وحي منك انسكب

ينفتح في شوقها ألف مضطرب

ليس لدينا رأي في أي من السد منزعج

يمر بكل خطوة في طريقه

ولا حياء ولا عار يضيقانه

يبلغ ارتفاع سهول “إربد” أشواكها

تيه وأرش في وادي العنب

إذا قام حزبي بذلك على عجل

تكاد الأحزان والألم تقتلني

إذا كان هذا هو شكوكي ، فلن أجمعنا

قد يكون العالم ممكناً في لقا عرب

سوف ترعى "السلط" وستفرح الأودية

نشوى في وادي الشطا المطر يتساقط

نظرت إلى الأسفل على الغور من أعلى منحدراته

فندا شغف فندحت حدحد

فالسيرو صباح والطيار في رغد

أدرك الله كم أشرق الذهب فيك

الفخر في القنب "الأزرق" هو ​​مرعى

فسبحانه دانت له

وترتبط فكرة دارات "الزرقاء"

والعلم والمنتدى والشعر والأدب

والجيش في رامز الصحراء منظم

يحمي تنبيه الحمى للوعد القادم

فكرة "كراك" الجميلة تحترق

والمجد في "الكرك" السماء والحساب

والنخلة في النجالة "الكرك" منبسطة

والعهد الرمزي في "الكرك" منتظر

والنور في "صدع" الضحية يحترق

والوعد في "الكرك واسانة مكتلب".

مرت "معان" أو قبلة شفتي

كما يمر على وهج اللذى اللهب

فيك انفتح رجال "لعبد الله"