قصائد عن يوم التأسيس السعودي 2022، تستعد المملكة العربية السعودية هذه الأيام الاحتفال في يوم التأسيس السعودي 2022-1443 اصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

يوم التأسيس السعودي يعتبر من أهم المناسبات في السعودية، وفي 22 فبراير من كل عام هي إجازة رسمية لجميع الموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة، وللطلاب في جميع أنحاء المملكة السعودية.

متى موعد يوم التأسيس السعودي 2022؟

موعد يوم التأسيس السعودي 2022 يوم 22 فبراير من كل عام، هو يوم لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى والذي يمثل بدء عهد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م.

قصائد عن يوم التأسيس السعودي 2022

يقول الشاعر محمد الغانم:

يا سائلاً عن موطني وبلادي، ومفتـشـًا عن مـوطـن الأجداد، وطني به البيت الحرام وطيبة، وبه رسول الحق خير منادي، وطني به الشرع المطهر حاكم، بالـحـق يـنهـي ثـورة الأحقـاد، وطني عزيـز فـيـه كل محبة، تعلو وتسمو فوق كل سواد، وطني يسير الخير في أرجائه، ويـعـم رغـم براثـن الحـساد

كما يقول الأمير خالد الفيصل:

ارفع راسك انت سعودي، طيبك جاوز كل حدودي

مالك مثيل(ن) بالدنيا،غيرك ينقص وأنت تزودي

فارس و أجدادك فوارس، وأصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد و غارس، في ميدان العز شهودي

علمك غانم وجارك سالم، يخشى من هيبتك الظالم

راعي صمله دايم والم ،سيف و قلب وفعل زنودي

بالعالم ما مثلك مسلم،دايم بالفضيله محرم

الخايف بدارك منعم، وعن دخيل حماك تذودي

دايم سيفك بيدك سلّه، ما تغمد سيفك منذلّه

وحجاجك دايم منفلّه ، وأنت بنصر الله موعودي

فهد القائد فهد الرائد، فهد الصقر الحر الصايد

والعيد بعون الله عايد، وسعودك ياوطني سعودي

يقول أحد الشعراء:

دعوني فقد هامَ الفؤادُ بحبِّهِ ‍وما منيتي إلا الحياةُ بقربهِ.

فليسَ لهُ بينَ البلادِ مُشابهٌ ‍وكلُّ بني الإسلامِ تحدُو لِصوبهِ.

ومعروفُه عمَّ البلادَ جميعها – وطافَ نواحي الكونِ ماحٍ لكَربهِ.

يا وطني نفدي ترابَك أنفسٌ – تجودُ بلا خوفِ المماتِ وخطبهِ.

جمالٌ بهِ في السَّهلِ أو بجبالهِ – وسحرٌ لرمْلٍ لامعٍ فوقَ كُثبهِ.

ووحَّدهُ عبدالعزيزِ بِجُهدِهِ – وجُندٍ لهُ شقُّوا الطريقَ لدربهِ.

ومما جاء في الشعر النبطي:

ارفع راسك أنت سعـودي، طيبك جاوز كـل حدودي

مـالك مـثـيل بالدنـيـا، غيرك ينقص وأنت تزودي

فارس وأجدادك فـوارس، وأصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد وغارس، في ميـدان العز شهـودي

علمك غانم وجارك سالم، يخشى مـن هيبتك الظالم

عبارات عن يوم التأسيس السعودي 2022

إلى كل مواطن سعودي في هذا الوطن الكبير تهنئة خاصة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، تأسيس الدولة السعودية التي صارت مملكة من أعظم ممالك الأرض اليوم، ذكرى تأسيس عظيمة أيها الشعب العظيم.

بمناسبة ذكرى تأسيس البلاد المباركة العظيمة، نسأل الله رب العالمين أن يحفظ هذه البلاد وهذه الأمة من كل سوء، وأن يبارك في المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها السلامة والأمن والاستقرار، عاش الشعب السعودي العظيم.

نتقدم بمناسبة يوم التأسيس السعودي بأسمى عبارات التهنئة والمباركة لجميع أبناء الشعب السعودي العظيم بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، ونقول: عامًا جديدًا مر على تأسيس الدولة القوية التي آلت إلى مملكة عربية سعودية قوية مستقلة حرة.

في ذكرى يوم التأسيس نسأل الله رب العالمين أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء، وأن يبارك في المملكة قيادة وشعبًا.

إنَّ يوم التأسيس السعودي هو يوم من أيام المجد العظيمة لهذه الدولة التي حفظ قادتها العظام هذه البلاد بعزيمة وإصرار، وهمة عالية منقطعة النظير.

نسأل الله العظيم الرحمة لقادتنا الأبطال وأكرمهم بعظيم لطفه بحسن الآخرة، اللذين ساهموا في ازدهار بلادنا من خلال البذل والتضحيات والسير على منهاج الشريعة الإسلامية.

كل عام ومملكتنا العزيزة بألف خير، وكلّ عام ورايتنا خفاقة في سماء المجد بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكلّ عام والأمن والأمان تعمّان أرجاء المملكة الحبيبة.

إنّ ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية هي ذاكرة مبهجة لكلّ مواطن سعودي يشعر بالانتماء لهذه المملكة العربية السعودية.

وطني العزيز يا غاية القلب ومنية الروح، يا رحلة العمر الطويل، وبلسم القلب الجميل، كل عام وأنت تزداد جمالًا وألقاً وروعة بمناسبة يوم تأسيسك، وكل عام وجميع مواطنيك بألف خير.

أخي الحبيب، بارك الله في ملامح وجهك العزيز على قلبي، وكلّ عام وأنت بخير بمناسبة تأسيس مملكتنا التي نحمل حبّها مع الدّم.

بمناسبة تأسيس البلاد المباركة، أسأل الله ان يحفظ أمجاد الأمة، وأن يُبارك بالمملكة العربيّة السعوديّة وان يُكرمنا بمزيد من الامن والسلامة، كلّ عام وأنتم بخير.

باسمي المتواضع أقف على أعتاب هذه المناسبة التاريخيّة العظيمة، وأبارك لنفسي ولكم ولعُموم أبناء المملكة، كلّ عام وأنتم بخير وبارك الله بكم جميعًا.

حفظ الله شعب المملكة العربيّة السعودية الذي طالما حمل شعار التوحيد ورايته بين الضّلوع، ونشر الفكر الإنساني الإيماني بما يتوافق مع شرع الله وسنّة رسوله.

إنّ يوم التأسيس هو يوم نحتفل به باللاشعور لإنّه اليوم الذي وُلدت به هوّيتنا الوطنية، تلك التيس نرتفع بها إلى فضاء من الفخر والاعتزاز، كلّ عام وأنتم بخير.

صور عن يوم التأسيس السعودي 1443

عبارات تهنئة في ذكرى يوم التأسيس السعودي 2022