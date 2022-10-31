قصائد وشعر عن يوم العلم الإماراتي هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية، في عام 2013، قام بالإعلان عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تتزين دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المناسبة بألوان العلم الإماراتي.

الاحتفال في يوم العلم الاماراتي تمّ إقراره للمرّة الأولى في الثالث من شهر نوفمبر لعام 2013 للميلاد، على أنّه الثالث من نوفمبر كان تاريخ تسلّم الشّيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمقاليد الحكم في البلاد، وهو الرّجل صاحب البصمات الخالدة والتي ساهمت في توجيه دفّة البلاد إلى الحضارة والتطوّر والرفاهيّة التي ينعم بها المواطن الاماراتي اليوم، وعليه يتم الاحتفال في مناسبة العلم الوطني الاماراتي، بكلّ المحافظات، وتحديدًا في إمارة دبي.

قصائد وشعر عن يوم العلم الإماراتي

يا علمنا رف في عالي السما ** رافعينك صانعين الاتحاد

يبذلون ويفتدونك بالدما** شعبك وجندك إذا حق الجهاد

نته ثوب العز فيك اتجسّما ** فأربعة الألوان يا رمز البلاد

فيك الأبيض للسلام وتسلما ** والحمر رمز البطولة والجلاد

ولونك الأخضر ربوعك والحمى ** والمعادي من سوادك في حداد

لك خليفة حاميٍ وامعظّما ** إنت في قلبه وعينه والأياد

استلمك إمعززٍ وإمكرّما ** من يمين الشيخ زايد بالحياد

كن حبر المجد عنك اتكلّما ** إبحروف النور عن حبر المداد

دوم ع الرايات سر وإتقدّما ** مثل شعبك لي عيهم الاعتماد

نحتفل بك والوطن يترنما ** باسمك الغالي ليوم الاتحاد

كن زايد ف السّما يتبسّما ** وكلّما رفرفت يفرح بالوكاد

يا علمنا نعشق ألوانك.. يا شموخ العز والهيبة

نرخص الدنيا على شانك.. كل منا طفل وشيبة

رمزنا.. والمجد نيشانك.. والوطن وياك نمشي به

طولتك من طولة أوطانك.. يا علم والنصر تاتيبه

يا بيـرق العز يا مْوحّد بيارقنا.. قايد وطنّـا رفعك بوسط خافقنا

شامخ وعالي ترفرف في سما غالـي.. ما حد يقدر على عزك يسابقنا

يا علمنا نعشق ألوانك.. يا شموخ العز والهيبة

نرخص الدنيا على شانك.. كل منا طفل وشيبة

رمزنا.. والمجد نيشانك.. والوطن وياك نمشي به

طولتك من طولة أوطانك.. يا علم والنصر تاتيبه

للي مثلك ما تليـق الاّ القـمم..

والقـمم ما تقبل الاّ بالعظيم

إرفل بعزك ومجدك يا علم..

يا فخر دار المكارم يالحشيم

ودي ألوِّن هالسما باربع ألوان..

تبقى لعلمنا سارية والعلم فوق

يصافح بكفينه نجوم وامزان..

وصفحة جبينه في سما عزه بروق

أجمل قصيدة شعر عن علم الامارات في يوم العلم

يا ذا القماش الي يهزّ السواري

من طيب وقفاته يشرف ترابه

يكفخ بوجه الريح عز ويماري

برجاله الي فيه منهم تشابه

شامخ وراسه ما ذرته الذواري

كل ما تنكّس رد شقّ السحابة

له موقفٍ في كل محفل حضاري

وبكل ساحة مجد حاضر جنابه

كنه على العالم طبيب استشاري

لا يستعيض ولا يعوض غيابه

بيرق يمثّل هيبتي واعتباري

ويزيدني فخر وجموح وصلابة

شعر عن يوم العلم الإماراتي

إبْشِري يا دار

النّشيد اللّي بعيد الإتّحاد

ننشِدَه كِلْ وقت يا دار وْنِعيد

عاد عيدِك بالفَرَحْ والعزّ عاد

وْرايِتِك مِ الأرْض للنَّجْم البعيد

مِن بواديك الذّهَب وفـْ كلّ واد

يرْتِفع باسْمِك صَدَى صوت النّشيد

انتي روح الأرْض واحْساس الجماد

لنّ حِضنك ضمّ (زايد) والشّهيد

(زايد) اللّي بِالوفا والحبّ جاد

لي حُروف اسمه سَرَت وسْط الوِريد

(زايد) اللّي مَا يْتِكَرّر أو يعاد

مِنْجِب الأحرار فِرْسان الوِعيد

باتّحادِك وَحَّد السّبْع الأياد

وانتشَتْ بِهْ دولة المَجْد التّليد

سَبْع.. لكن في موازين الجهاد

يرْجِحَن بالنَّصْر لا افتلّ الحِديد

ما يمُوت اللّي مُوَاريثه جِياد

خاطِفين المجْد بالعَزْم الأكيد

من (خليفه) حامي أرْكان البلاد

للشّيوخ اخْوانه السَّدّ العِنيد

أبشِري يا دارِ واحْنا لك عَتاد

وْرايِتِك وشْيوخِنا الرّمز الوَحيد

لك جُنود نْسير مِن يوم المِهاد

نَضربِ العادين.. وِنبيدِ المِكيـد

من وِقَف مَكتوف لا اشْتدّ

الزّناد لا يِبادلنا التَّهاني يومِ عيد

كلمات بسيطة عن يوم العلم

من أجمل كلمات بسيطة عن يوم العلم، كلما ازددت علما أشعر أنني ازددت جهلاً، فالعالم كلما تعمق يشعر بالحقيقة العميقة للوجود وأن كل علومه ليست أكثر من نقطة في بحره.

العلم يجعلنا نعبر عما في أنفسنا بطريقة سامية ويهذب نفوسنا وينير أعماقنا فنشفى من أمراضنا وهو طريق الهامنا.

عبارات عن يوم العلم الإماراتي

يوم العلم الإماراتي هو قصة ارتباط عميقة وعظيمة بين الشعب والوطن والقادة، وهو منارة الحب والخير التي يتخذها جميع الإماراتيون نبراسًا للعطاء والجد.

في يوم الاحتفال بالعلم الإماراتي، لا شيء يُبهج النفس أكثر من مشاهدة العلم الإماراتي يخفق فوق البنيان العالية والمصانع والمكاتب وكلّ مظاهر التطوّر التي تنعم بها الدولة.

يوم العلم الإماراتي يومٌ تجتمع فيه الآمال والأحلام والطموحات في جميع الإمارات لتطرّز عبارات الفرح والاعتزاز بهذه الراية التي تشمخ وترتفع في أجمل دولة.

العلم الإماراتي هو رمز الفخار الذي ينتمي إليه جميع من يُحب الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة التي رفعت العلم في جميع المحافل الدولية لتكون رائدة ومزدهرة.

العلم الإماراتي يرفرف في فضاء القلوب والوجدان قبل أن يرفرف في سماء الوطن، فهو رمز الوحدة والتضحية والكفاح والصمود، وهو رمز التعاون والشموخ.

يوم العلم الإماراتي هو يوم فرح لكلّ الإماراتيين، وهو يوم يشعر فيه كل شخص يحب الإمارات بأنه ينتمي إلى بلدٍ يقف في مصاف الدول العالمية.

رسائل يوم العلم الإماراتي 2022