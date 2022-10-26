رسائل يوم العلم الإماراتي 2022 هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، ويعد يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية مميزة خالدة، يحتفل بها شعب الإمارات لتجديد الولاء والانتماء لهذه الراية العظيمة، وفيما يأتي أجمل رسائل يوم العلم الإماراتي 2022:

متى موعد يوم العلم الإماراتي 2022؟

موعد يوم العلم الإماراتي 2022 يصادف في يوم 3 نوفمبر، وهو اليوم الذي تولى فيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فيه مقاليد الحكم في الدولة، ويعتبر هذا اليوم عيد قومي للإمارات، لتعزيز دور الوطنية والوحدة والسلام داخل كل مواطن ومقيم داخل دولة الإمارات.

رسائل يوم العلم الإماراتي 2022

من أجمل رسائل يوم العلم الإماراتي 2022، يوم العلم الإماراتي هو قصة ارتباط عميقة وعظيمة بين الشعب والوطن والقادة، وهو منارة الحب والخير التي يتخذها جميع الإماراتيون نبراسًا للعطاء والجد.

في يوم الاحتفال بالعلم الإماراتي 2022، لا شيء يُبهج النفس أكثر من مشاهدة العلم الإماراتي يخفق فوق البنيان العالية والمصانع والمكاتب وكلّ مظاهر التطوّر التي تنعم بها الدولة.

يوم العلم الإماراتي يوم فرح لكلّ الإماراتيين، وهو يوم يشعر فيه كل شخص يحب الإمارات بأنه ينتمي إلى بلدٍ يقف في مصاف الدول العالمية، من أجمل رسائل يوم العلم الإماراتي 2022.

يوم العلم الإماراتي هو يوم تجتمع فيه الأحلام والآمال والطموحات في جميع الإمارات لتطرّز عبارات الفرح والاعتزاز بهذه الراية التي تشمخ وترتفع في أجمل دولة.

يوم العلم الإماراتي رمز الفخار الذي ينتمي إليه جميع من يُحب الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة التي رفعت العلم في جميع المحافل الدولية لتكون رائدة ومزدهرة.

العلم الإماراتي يرفرف في فضاء القلوب والوجدان قبل أن يرفرف في سماء الوطن، العلم الإماراتي رمز الوحدة والتضحية والكفاح والصمود، العلم الإماراتي رمز التعاون والشموخ.

صور يوم العلم الاماراتي

ألوان العلم الإماراتي

اللون الأخضر والذي يرمز إلى النماء والازدهار والاخضرار والتطور والرخاء واستدامة التنمية والنهضة.

اللون الأبيض والذي يرمز إلى عمل الخير والبذل والعطاء، والسعي لتحقيق السلام ونشره.

اللون الأسود والذي يرمز إلى قوة أبناء الإمارات ومنعتهم وشدّتهم.

اللون الأحمر والذي يرمز إلى تضحيات أبناء الوطن لحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية، ويستحضر إرث البطولة والشهادة التي سطّرها جنود الإمارات البواسل بدمائهم.

عبارات وطنية سعودية بمناسبة موسم الرياض بنسخته الثالثة 2022

عبارات اليوم الوطني الإماراتي 2022