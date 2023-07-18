يحتفل العالم الإسلامي يوم غد الأربعاء 19 يوليو 2023 باليوم الأول من محرم وهو العالم الهجري الجديد 1445، وهي مناسبة دينية عظيمة عند المسلمين، وتعدّ الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أهمّ حدث وذكرى في الحركة الدّعوية في تاريخ المسلمين، بسبب ما كانوا يلاقونه من أذى وعذاب من زعماء قريش وكانت أساساً ومنطلقاً لقيام الدّولة الإسلامية، وتمكّنت من خلاله من توسيع دائرة الدّعوة على اعتبار أنّ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية عظيمة، وفيما يلي نقدم لكم أجمل قصيدة ترحيب عن العام الهجري الجديد 1445:

قصيدة ترحيب عن العام الهجري الجديد 1445

أهلًا بـعامِ بــالـجمال تـجمَّـلا

وأتى على كـــلّ الـعـبـاد وأقــبـلا

يـا أحمد الـمـخـتار عــفـوا إنـّـنـي

فــي عـامـنا الـهـجري أتـيت مـهرولا

ولــكـم تــذكـرت الـصـّحـابة مـنـهم

مــــن رافــــق الــنـور الـمـبـين وهــلـلا

أبـكي عـلى عصر الرسول وخافقي

يـشـدو بـأصـحاب الـحـبيب ومـا تـلا

يــامـجـد أمـتـنـا الـعـريـق حـكـايـتي

أنــّي ولــدت بـعـصر مـن بـاعوا الولا

قصيدة عن رأس السنة الهجرية 1445

نورٌ من الرحمان هلّ وأقبلا ولوا دجى الديجور حين تكاملا

في هجرة نبوية ميمونة بمحمد المختار لما أنزلا

وردَ المدينة زائراً ومحمداً وتلا لآياتِ الجليل مرتّلا

إن كنتَ يا ميمون تعشق نوره فالحق به فبه الكمال تجمّلا

هو آية من ربنا منظومة بهدى الكريم ونصّ آيات العلا

هو والد الزهراء أفخر فاخر هو حجة الله العلي تنزّلا

هو رحمة الخلاق بين عباده هو غاية الراجيّ عفواً ماثلا

أجمل عبارات العام الهجري الجديد