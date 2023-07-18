يحتفل العالم الإسلامي يوم غد الأربعاء 19 يوليو 2023 باليوم الأول من محرم وهو العالم الهجري الجديد 1445، وهي مناسبة دينية عظيمة عند المسلمين، وتعدّ الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أهمّ حدث وذكرى في الحركة الدّعوية في تاريخ المسلمين، بسبب ما كانوا يلاقونه من أذى وعذاب من زعماء قريش وكانت أساساً ومنطلقاً لقيام الدّولة الإسلامية، وتمكّنت من خلاله من توسيع دائرة الدّعوة على اعتبار أنّ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية عظيمة، وفيما يلي نقدم لكم أجمل قصيدة ترحيب عن العام الهجري الجديد 1445:
قصيدة ترحيب عن العام الهجري الجديد 1445
- أهلًا بـعامِ بــالـجمال تـجمَّـلا
- وأتى على كـــلّ الـعـبـاد وأقــبـلا
- يـا أحمد الـمـخـتار عــفـوا إنـّـنـي
- فــي عـامـنا الـهـجري أتـيت مـهرولا
- ولــكـم تــذكـرت الـصـّحـابة مـنـهم
- مــــن رافــــق الــنـور الـمـبـين وهــلـلا
- أبـكي عـلى عصر الرسول وخافقي
- يـشـدو بـأصـحاب الـحـبيب ومـا تـلا
- يــامـجـد أمـتـنـا الـعـريـق حـكـايـتي
- أنــّي ولــدت بـعـصر مـن بـاعوا الولا
قصيدة عن رأس السنة الهجرية 1445
نورٌ من الرحمان هلّ وأقبلا ولوا دجى الديجور حين تكاملا
في هجرة نبوية ميمونة بمحمد المختار لما أنزلا
وردَ المدينة زائراً ومحمداً وتلا لآياتِ الجليل مرتّلا
إن كنتَ يا ميمون تعشق نوره فالحق به فبه الكمال تجمّلا
هو آية من ربنا منظومة بهدى الكريم ونصّ آيات العلا
هو والد الزهراء أفخر فاخر هو حجة الله العلي تنزّلا
هو رحمة الخلاق بين عباده هو غاية الراجيّ عفواً ماثلا
أجمل عبارات العام الهجري الجديد
- صباح سعيد وجميل معطر بابتسامة الأحباب الغاليين وبأغلى الكلمات أزف التهاني بالعام الجديد 1445.
- يمضي عام ويقدم عام وللأحبة في القلب مكان، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد 1445.
- بالورد وألوانه أهديك وبعطر الكلمات أهنيك بقدوم العام الهجري الجديد 1445.
- مع قدوم أول أيام العام الهجري الجديد 1445، نسأل الله أن يجعل أول أيامه مباركة تحمل البشرى والتهاني لكم يا أعز الأحباب.
- يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة على الأبواب أهنئك بقدومها، ودعواتي لك موصولة.
- أتم الله عليكم ما مضى بالمغفرة والعفو، وجعلكم من الفائزين برضا الله، وجعل عامكم الجديد 1445 مليء باليسر والتفريج عن كل عسر، كل عام وأنتم أقرب إلى الله.
- باقة من الورود معطرة بالعود تهنئكم بقدوم العام الجديد 1445.
- قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبالسنة الجديدة يهنيك.