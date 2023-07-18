مع اقتراب العام الهجري الجديد 1445 يبدأ المسلمون بالبحث عن أجمل كلمات عن السنة الهجرية الجديدة 1445 فهي تعتبر مناسبة عظيمة دينية وذلك بالتوجّه للّه عز وجل، والدعاء له بأن يحمل هذا العام الجديد بالعطاء والخير لجميع قلوب المسلمين، وفي هذا المقال سنتناول في المقال كلمات جميلة عن السنة الهجرية الجديدة 1445:

كلمات عن السنة الهجرية الجديدة 1445

أرجو لكم الصلاح والفلاح والنجاح في هذا العام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم بخير.

عام هجري مضى وعام هجري جديد، يارب احفظ أحبتي وأكرمهم من نعيمك يا خير الحافظين.

أرسل التهاني وأجمل العبارات مع الطير، وأسبق الكل والغير، وأقلكم كل عام وأنتوا بألف خير.

إلى أحبتي بمناسبة العام الهجري 1445 أقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير.

اللهم اجعل عامنا الهجري الجديد أفضل من جميع الأيام التي مرت علينا من قبل.

أرسل إلى أحبتي كل أشواقي وقبلاتي وكلماتي الجميلة مع بداية عامنا الهجري الجديد 1445.

دمتم بخير يا أغلى الناس على قلبي مع بداية العام الهجري الجديد 1445، أتمنى من الله عز وجل أن يحفظكم بعينه التي لا تنام.

اللهم احفظ لي أحبتي مع بداية السنة الجديدة 2023 وأسعد قلوبهم.

ماذا نقول في رأس السنة الهجرية؟

اللهم لا ينقض هذا العام إلا وأنت غافر لنا جميع الذنوب.

أهديكم أجمل الكلمات المعطرة، مع أرق تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445.

السعادة تغمر قلوبنا بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، جعله الله عام الخير والسرور على الأمة الإسلامية.

أسأل الله لكم عاما ملئ بالسعادة وان يتحقق فيه دعوات، وأن يغفر لكم ما تقدم وتأخر من الذنوب.

عبارات مكتوبة عن العام الهجري الجديد 2023