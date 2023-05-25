تتنوع القصائد والأشعار في يوم الاستقلال الأردني الـ 77 ، وهو أحد الأيام التي تنتشر فيها الفرحة والسعادة بين الشعب الأردني وخاصة الأطفال، ويتم في هذا اليوم العظيم تقديم أجمل قصيدة عن عيد الاستقلال الأردني للأطفال:

قصيدة عن عيد الاستقلال الأردني للأطفال

يا وطني الحبيب، وطني الغالي، وطني النجم العالي وطني أحبك.

الأردن هو شعلة مضيئة، نجمة بريئة، حركة جريئة، إني أحبك وطني يا وطني.

يحميك ربي، الاردن يا حبي، الاردن هو وطني حبيبي.

في استقلالك الـ 77، يوم احتفالك هو يوم جميل يا وطني، أخذ طفلي، اخذ امي، نحتفل جميعنا فيك يا وطني.

الأردن الاغلى، الاردن الاحلى، الاردن الاجمل الاردن وطني.

شعر قصير عن عيد الاستقلال الاردني للاطفال

علّقت رسمك وشمًا في عرى كبدي **** وقال حسّادنا ما لم يقل أبدًا

وحاولوا صدنا عن بعضنا زمنًا **** وما دروا أنّنا روحان في جسد

قد أسّستنا على الصّبر الجميل يد **** وعلّمتنا معًا أن الرجال على

ما أصعب البدء، لكن الهواشم هم **** أبا طلال وهذا اليوم يومك يا

لقد حفظت دمي طفلًا ولو بيدي **** أبا العروبة لو أن العروبة قد

لواجهت قسوة الدّنيا بوحدتها **** إنّي أقول وما في القول من حرج

همّ النّخيل الأصيل المستظلّ به **** يا أردنيون إمّا مر واحدكم

فإنّ، تحت الثّرى أو فوقه مهجًا **** ما زال جمر أبي الثّوار متقدًا

لم تنطفئ ناره يومًا وما برحت **** هي الرسالة كلّفنا بها شرفًا

قد حاربتنا عليها الأرض قاطبةً **** ويَحسبُ النّاس فقر الأردني غنى

ويحسدون عيونًا لا تنام على **** أقول ما قاله البيت القديم لهم

ما في القلوب لغير الحبّ متسع **** وليس إلّا هوى الأحرار يسكنها

أبا الحسين لقد وفّيت في زمن **** وللعروبة والإسلام ما لهما

إنّا على العهد فاذهب يا معلّمنا **** إنّا على العهد فامض يا معلمنا

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الأردني 2023

أدام الله على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ودوام التقدّم والازدهار، وكلّ عام والوطن وقائد الوطن والشعب بألف ألف خير.

كذلك، لا كلمات ولا شعر ولا خطابة تُوفي بلدنا فرحتنا بحريته، بالشموع والورود شوارعنا

تزينت للتعبير عن فرحتنا بك يا عيد استقلال بلدي الحبيب.

بزغت شمس الحرية فحق لنا أن نفرح ونحتفل في هذا اليوم الوضاء البهي ونفاخر بذلك الدنيا.

ترابنا بالطيب صنته، وبالمعروف زينته يا قائدنا، تسلم يمينك يا قائد الدار.

كذلك، في عيد استقلالك موطني، نعلي الهامات علو السماء، ونشرف الرؤوس بلباسها تاج العز والفخار، ونبعث في النفس أجمل وأرق مشاعرالولاء

ونسطر على أرضك الطاهرة أجمل عبارات الفداء، وكل عام وموطني الغالي بألف ألف خير.

كذلك، عسى إنك دوم تتهنى، وعسى ربي يزين لك خطاك، يوم إنك زينت دنيانا يا قائدنا. نبع العطاء

حروف اسمك تنقشها نجوم السما، حروف يتغنى بها شعب على يدينك تهنى يرفعك ربي ويخليك.

كذلك، انظر إلى الشعوب الأسيرة حتّى تدرك قيمة استقلال شعبك. المستعمر يفرض عليك لوناً واحداً وشكلاً واحداً حسب مزاجه، بل هو يسلب منك دينك وإنسانيتك.

وطني لو شغلت بالخلد عنه، نازعتني إليه في الخلد نفسي. ليس المهم الكرامة الشخصية،

بل المهم كرامة الوطن وقضيته كل عام وأنتم بخير.

كذلك، بوركت أياديكم بما أنجزتموه لنا، عندما صغتم للوطن الغالي هويته التي أعلناها للعالم.

عيد استقلالك يا وطني كان فرحة للعرب الأحرار.

كذلك، يا أردننا الحبيب يعود علينا عيد استقلالك ليذكرنا بمجد وتاريخك الطويل المجيد الذي صنع بأيادي الأبطال الأشراف الذين كان همهم على الدوام أن تكون أولًا.