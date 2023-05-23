معايدات عيد الإستقلال الأردني: أجمل عبارات التهنئة بعيد الإستقلال

يأتي عيد الإستقلال الأردني الذي يصادف تاريخ 25 مايو/أيار من كل عام، كمناسبة وطنية يحتفل فيها الشعب الأردني، حيث يحمل الاحتفال بهذا العيد الكثير من الأشكال منها معايدة عيد الإستقلال الأردني إلى جانب رفع الأعلام، وسماع الأغاني الأردنية، ارتداء ملابس تراثية، تقديم الهدايا والحلوى وغيرها من أشكال الاحتفال في المناسبات الوطنية.

معايدات عيد الإستقلال الأردني

في عيد استقلالك الـ 77 يا موطني نُعلي الهامات علو السماء، ونشرّف الرؤوس بلباسها تاج العز والفخار، ونبعث في النفس أجمل وأرق مشاعر الولاء، ونسطّر على أرضك الطاهرة أجمل عبارات الفداء، وكل عام وموطني الغالي بألفّ ألفّ خير.

في عيد الإستقلال الأردني 77 كل عام وأنتم بخير.

نُهنئ جميع الأردنيين بعيد الاستقلال الأردني، ونبارك للوطن ولأبنائه الغيورين على حاضره ومستقبله تحت ظل الراية الهاشمية، وكل عام والوطن، والقائد، والشعب بألف خير.

أعاد الله في هذه المناسبة الجميلة على البلاد سنوات وسنوات، وهي تتزين بثوب العزّة، والخير، والأمان بإذن الله، وكل التهنئة الخالصة للشعب الأردنيّ الواحد ولسيد البلاد حفظه الله ورعاه.

لا أستطيع أن أمارس حقاً حقيقياً إلّا في وطني الغالي.

لا شيء أحب إليّ من حرية وطني الحبيب.

شعر عن عيد الاستقلال

توّجْتُ باسمكَ أشعاري فصار له فمُ الزّمانِ

على الأحقاب قيثارًا أردنّ .. يا وطناً رقّتْ

نسائمه وطابَ سهلًا، وأنجادًا، وأغوارًا يحتلُّ

أسمى مكانٍ في ضمائرنا من الضّلوعِ له شيّدْنا

أسوارًا مهدُ الحضارةِ آي النّور منه سرَتْ تهدي

العوالمَ بلداناً وأقطارًا مفاخرٌ غنّتْ الدّنيا بروعتها

كما يغنّي حداةُ البيد سُمّارًا أعْظِمْ بيومٍ يزيّن المجدُ

مفرقَه آساده سطّروا التاريخ أحرارًا السّيف في يدهم

كالقّ مُنْجَرِدٌ لا يعرفون بوجه الموتِ إدْبارًا ضحَّوْا

بأرواحهم كي يستقلّ حمىً سما عَلاءً وأبطالًا وآثارًا

يومُ العُلى عيدُ الاستقلال تنفحُهُ عرائسُ الخُلْدِ أزهاراً ونُوّارًا

كلمات عن عيد الاستقلال الأردني