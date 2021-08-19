قضم الشفاه علامة على إصابتك بواحد من هذه الأمراض

يقوم الكثير من الأشخاص بالعض على شفاههم أو قضمها عند التعرض للتوتر أو الإجهاد ولكن أوضح العديد من الخبراء أن قضم الشفاه يُشير إلى الإصابة بعدة أمراض أخرى.

ونشرت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن القضم المتكرر للشفاه الذي يكون في بعض الأحوال حد عرضي هو بمثابة إنذار على الإصابة بإحدى هذه الأمراض:

التهاب المفاصل:

يشير قضم الشفاه للإصابة بمرض التهاب المفصل الفكي الصدغي TMJ، وهو المفصل الذي يبرط الجمجمة بالفك السفلي الموجود على جانبي الرأس أمام الأذن والمسئول عن فتح وغلق الفم للتحدث وتناول الطعام وواحد من أهم اعراضه هو قضم الشفاه بدرجة تترواح ما بين خفيفة وحادة وتزداد الأعراض سوءً مع وجود التهابات المفاصل الأخرى مثل الالتهاب الروماتويدي وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الصدفي.

إذا كنت تقضم شفاهك وتشعر بوجود وجع عند تحريك الفك وتعاني من الصداع وآلام الأسنان عليك بضرورة طلب الإستشارة الطبية لأنك قد تكون مصاب بالتهاب المفصل الفكي.

طحن الأسنان:

تصاحب عادة قضم الشفاه عرضاً جانبياً أخر وهو طحن الأسنان الذي يتم في غالبية الأوقات خلال النوم وهذا العرض يؤدي للإصابة بالتهاب المفاصل الفكي TMJ لذلك يجب إستشارة الأطباء والمختصين.

انحراف الفك:

عند الإصابة بمرض انحراف الفك وعدم القدرة على إغلاقه بشكل متطابق ذلك يرجع لعدة أسباب مثل التفاوت بين حجم الفلك العلوي والسفلي أو فقدان الأسنان، وهذا يؤي لقضم الشفاه بشكل مستمر مسبباً آلام عند المضغ أو عند العض على الشفاه وهذه الحالة تتطلب التدخل الطبي.

القلق والاكتئاب:

يؤدي الشعور بالقلق الإجهاد المستمر للإصابة بالاكتئاب والذي من احد أعراضه الشهيرة هو قضم الشفتين بشكل لا إرادي.

التوحد:

يقوم الاشخاص المصابين بالتوحد سواء الأطفال أو البالغين بقضم شفاهم كوسيلة لإيذاء أنفسهم.

متى نطلب المساعدة؟

أكد الخبراء في شركة كولغيت الأمريكية أنه يجب اللجوء للمختصين في حالة الشعور بأن عدد مرات قضم الشفاه كثيرة لتحديد مدى شدة الاعراض وايضاً الاستراتيجية العلاجية المناسبة.

وفي حالات الإصابة بالتهاب المفصل الفكي يلجأ الاطباء لنصح المريض بتناول الأطعمة اللينة وتحنب الأطعمة الصلبة بحانب تمرينات لتدليك عضلات الفك.

وينصح الأطباء الأشخاص المصابين بتناول أدوية وعقاقير لمنع الإلتهاب وتخفيف الالم بجانب جهاز بلاستيكي يوضع على الأسنان لإراحة عضلات الفك.

أما في حالة الإصابة بانحراف الفك يلجأ الاطباء للتقويم أو العمليات الجراحية لتصحيح وضع الفك.

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