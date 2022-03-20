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قطع حلوى المانجو

منشور 20 آذار / مارس 2022 - 03:00
قطع حلوى المانجو
قطع حلوى المانجو

قطع حلوى المانجو هذه الوصفة تشبه فطيرة المانجو الكريمية ولكن في قالب سهل الأكل. هذه الوصفة تناسب نظام باليو. جربيها اليوم..

قطع حلوى المانجو

المكونات:

قطع حلوى المانجو

للعجينة:

1 كوب من خليط دقيق خالي من الحبوب

ربع كوب من مسحوق الفانيليا أو 1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

ربع كوب سكر جوز الهند

ربع ملعقة صغيرة ملح

1/3 كوب حليب جوز الهند

ربع كوب سمن النخيل

للحشوة:

2 كوب مانجو مهروس ودافئ

¼ كوب زيت جوز الهند مذاب

ربع كوب عسل

½  كوب كريمة جوز الهند

نصف بوصة ملح

1 ملعقة كبيرة جيلاتين

الطريقة:

  • يسخن الفرن على 350 درجة. يوضع ورق البرشمان في طبق خبز 8 × 8 بوصة.
  • للعجينة، يُمزج مزيج الدقيق الخالي من الحبوب ومسحوق الفانيليا وسكر جوز الهند والملح والجيلاتين ويقلب المزيج معًا. نضيف بعد ذلك حليب جوز الهند ودهن النخيل. يقلب حتى يتجانس.
  • تسكب العجينة في المقلاة وتضغط لأسفل حتى تتجانس. يوضع طبق الخبز في الفرن. تخبز لمدة 20 دقيقة. بمجرد أن تنضج ، تخرج من الفرن وتترك لتبرد لمدة 15 دقيقة.
  • اثناء ذلك، تحضر الحشوة. تضاف جميع المكونات إلى الخلاط حتى تصبح ناعمة. ثم نسكب على العجينة الجاهزة.
  • توضع في الثلاجة وتترك لتبرد لمدة 4 ساعات على الأقل أو طوال الليل. بعد أن تبرد ، تقطّع إلى مربعات وتقدم.

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