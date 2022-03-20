قطع حلوى المانجو هذه الوصفة تشبه فطيرة المانجو الكريمية ولكن في قالب سهل الأكل. هذه الوصفة تناسب نظام باليو. جربيها اليوم..
قطع حلوى المانجو
المكونات:
للعجينة:
1 كوب من خليط دقيق خالي من الحبوب
ربع كوب من مسحوق الفانيليا أو 1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
ربع كوب سكر جوز الهند
ربع ملعقة صغيرة ملح
1/3 كوب حليب جوز الهند
ربع كوب سمن النخيل
للحشوة:
2 كوب مانجو مهروس ودافئ
¼ كوب زيت جوز الهند مذاب
ربع كوب عسل
½ كوب كريمة جوز الهند
نصف بوصة ملح
1 ملعقة كبيرة جيلاتين
الطريقة:
- يسخن الفرن على 350 درجة. يوضع ورق البرشمان في طبق خبز 8 × 8 بوصة.
- للعجينة، يُمزج مزيج الدقيق الخالي من الحبوب ومسحوق الفانيليا وسكر جوز الهند والملح والجيلاتين ويقلب المزيج معًا. نضيف بعد ذلك حليب جوز الهند ودهن النخيل. يقلب حتى يتجانس.
- تسكب العجينة في المقلاة وتضغط لأسفل حتى تتجانس. يوضع طبق الخبز في الفرن. تخبز لمدة 20 دقيقة. بمجرد أن تنضج ، تخرج من الفرن وتترك لتبرد لمدة 15 دقيقة.
- اثناء ذلك، تحضر الحشوة. تضاف جميع المكونات إلى الخلاط حتى تصبح ناعمة. ثم نسكب على العجينة الجاهزة.
- توضع في الثلاجة وتترك لتبرد لمدة 4 ساعات على الأقل أو طوال الليل. بعد أن تبرد ، تقطّع إلى مربعات وتقدم.
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