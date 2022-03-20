قطع حلوى المانجو هذه الوصفة تشبه فطيرة المانجو الكريمية ولكن في قالب سهل الأكل. هذه الوصفة تناسب نظام باليو. جربيها اليوم..

المكونات:

للعجينة:

1 كوب من خليط دقيق خالي من الحبوب

ربع كوب من مسحوق الفانيليا أو 1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

ربع كوب سكر جوز الهند

ربع ملعقة صغيرة ملح

1/3 كوب حليب جوز الهند

ربع كوب سمن النخيل

للحشوة:

2 كوب مانجو مهروس ودافئ

¼ كوب زيت جوز الهند مذاب

ربع كوب عسل

½ كوب كريمة جوز الهند

نصف بوصة ملح

1 ملعقة كبيرة جيلاتين

الطريقة:

يسخن الفرن على 350 درجة. يوضع ورق البرشمان في طبق خبز 8 × 8 بوصة .

للعجينة، يُمزج مزيج الدقيق الخالي من الحبوب ومسحوق الفانيليا وسكر جوز الهند والملح والجيلاتين ويقلب المزيج معًا. نضيف بعد ذلك حليب جوز الهند ودهن النخيل. يقلب حتى يتجانس .

تسكب العجينة في المقلاة وتضغط لأسفل حتى تتجانس. يوضع طبق الخبز في الفرن. تخبز لمدة 20 دقيقة. بمجرد أن تنضج ، تخرج من الفرن وتترك لتبرد لمدة 15 دقيقة .

اثناء ذلك، تحضر الحشوة. تضاف جميع المكونات إلى الخلاط حتى تصبح ناعمة. ثم نسكب على العجينة الجاهزة.