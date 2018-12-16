ما تفسير الحلم بقلادة في المنام؟

رؤية أو ارتداء قلادة في حلمك يمثل رغبات غير مشبعة. كما يسلط الضوء على عقلك ورغبتك في الحصول على مزيد من النفوذ والسلطة على الآخرين. إذا كانت القلادة مكسورة أو ضائعة ، فهذا يشير إلى أن تفكيرك العقلاني يتماشى مع تفكيرك العاطفي. تحتاج إلى العمل على حدسك وغريزتك اتجاه بعض الاوضاع أو العلاقات.

الحلم بأن القلادة مسكونة يشير الى الارتباك حول علاقة ما. ضع في اعتبارك من أعطاك القلادة أو إذا كان القلادة في السابق تخص شخصًا آخر.