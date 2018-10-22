اصنعيه بنفسك: قناع إزالة بقع العمر
اصنعيه بنفسك: قناع إزالة بقع العمر
تتكون بقع العمر من بقع بنية مسطحة، يشار إليها أيضًا باسم بقع الكبد. تبدأ هذه البقع في الظهور على الرقبة والوجه واليدين ، مع التقدم في السن.
تكون البقع العمرية أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم بشرة فاتحة ، وتظهر بشكل أكثر تكرارًا لدى أولئك الذين يقضون الكثير من الوقت في الشمس. ولكن مهما كان السبب في حدوثها ، فإن بقع العمر ليست خطيرة ، ولكنها يمكن أن تجعلك تبدو أكبر سنا ، ولهذا يفضل ازالتها. تعالوا نتعلم هذه الطريقة الطبيعية لازالتها.
قناع التخلص من بقع العمر:
المكونات:
2 ملعقة طعام دقيق الشوفان
1 ملعقة طعام لبن زبادي
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة من الكركم
الطريقة:
ضع لبن الزبادي العادي في وعاء.
امزج الشوفان لصنع مسحوق ناعم.
إضافه إلى الزبادي.
اضغط بعض قطرات من عصير الليمون الطازج ، ثم إضافة رشة من الكركم.
تمزج جميع المكونات جيدا لجعل معجون سميك.
لا تفرط في مسحوق الكركم لأنه يمكن أن يترك لونا أصفر على وجهك. أيضا ، إذا كان لديك حساسية وجفاف الجلد ، تجنب عصير الليمون لأنه يمكن أن يجعل جلدك أكثر جفافا.
التطبيق:
يوضع الخليط على بشرة نظيفة ويحرك بدوائر صغيرة لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بماء بارد وترطب البشرة بالكريم.