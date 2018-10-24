اصنعيه بنفسك: قناع البامية المضاد للشيخوخة
اصنعيه بنفسك: قناع البامية المضاد للشيخوخة
تحتوي البامية على مستويات عالية من الفيتامين A ، C ، ومضادات الأكسدة الأخرى ، مما يجعلها خيارًا بديلاً مفيدًا لتقليل التجاعيد ، ومرطب لتقليل تهيج الجلد.
قناع البامية لمكافحة الشيخوخة
الطريقة:
شرائح 6 حبات بامية
تغلى البامية في كوب ماء لمدة 10 دقائق ، حتى تصبح طرية.
يصفى المزيج وتضاف البامية المسلوقة لخلاط صغير. لا تتخلص من الماء ، يمكنك استخدامه لصنع هلام الشعر أيضا.
تضاف 1 ملعقة شاي زيت الزيتون بكر ممتاز و 4 ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي اليوناني الى الخلاط. تمزج لبضع ثوان حتى تصبح ناعمة.
يوضع المزيج على الوجه والرقبة مع تجنب العينين.
يشطف بعد 15 دقيقة بالماء.
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