عالجي مشاكل بشرتك بقناع الزنجبيل

الزنجبيل من النباتات التي تنتمي للفصيلة الزنجبيلية

للزنجبيل فوائد جمالية وصحية كثيرة، منها محاربة مشاكل البشرة والتخلص من الشوائب والبقع الداكنة بها، إذ يعتبر الزنجبيل من أهم الأقنعة لتقشيرالوجه والتخلص من كل ما يعيق جمالك.

تحتاج البشرة دائمًا للتنظيف، للحصول على بشرة صافية بعيدًا عن المنتجات المصنعة المنظفة للوجه التي تحتوي على مواد كيماوية، لذا كل ما عليكِ تطبيق أقنعة الزنجبيل الفعالة التي تعمل كتقشير الوجه.

قناع الزنجبيل لشد الوجه ومحاربة التجاعيد

1- اخلطي ملعقة من السكر الأبيض أو البني مع بضع قطرات من زيت الزيتون.

2- اضيفي إليهما ملعقتين من الزنجبيل البودرة مع ربع ملعقة من قشور الليمون الطازج.

3- افردي الخليط على الوجه مدة عشرة دقائق ثم اغسليه بالماء البارد.

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تقشيرالوجه بالزنجبيل لنعومة البشرة وتنقيتها

1- امزجي القليل من الزنجبيل المبشور مع ملعقة عسل وملعقة خميرة البيرة.

2- نظفي بشرتك جيدًا البشرة قبل وضع الخلطة على البشرة.

3- ضعي المزيج لمدة ربع ساعة ويغسل الوجه بالماء البارد.

قناع الزنجبيل لتفتيح البشرة

1- تحتاجين إلى نصف ليمونة وبياض بيضة ومقدار بسيط من الزنجبيل المبشور.

2- اخلطي المكونات مع بعضها.

3- يفرد الخليط على الوجه مدة عشر دقائق ويغسل بالماء البارد.

تقشيرالوجه بالزنجبيل للتخلص من البثور

1- ضعي شريحة رقيقة من الزنجبيل الطازج على أماكن وآثار الحبوب لمدة 10 دقائق.

2- تكرر هذه العملية مرتين يوميًا وحتى اختفاء البثور تمامًا.

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