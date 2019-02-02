لبشرة وردية قبل الـزفاف.. طبقي قناع الطحينة

اذا كنت من العرائس التي تريد الاعتناء ببشرتها قبل الزفاف، جربي قناع الطحينة لبشرة وردية. بداية، قومي بوضع طبقة سميكة من الطحينة على وجهك، واتركيها حتى تجف، ثم افركيها بلطف، فالطحينة تعمل على إكساب البشرة النعومة واللون الوردي مع مرور الوقت.

كما يمكنك استخدام الطحينة كقناع لكامل الجسم قبل الاستحمام.



ولضمان نجاح القناع طبقي الخطوات التالية:

الخطوة 1: طهري وجهك وعنقك واغسليهما بالمياه الفاترة. وكرري.

الخطوة 2: دلكي وجهك وعنقك لثلاثين ثانية مع مقشّر للوجه. واغسلي وجهك بالمياه الفاترة.

الخطوة 3: لتفتيح مسام الوجه، استخدمي وعاء من المياه الساخنة لتعريض بشرة وجهك للبخار لدقيقتين أو ثلاث دقائق.

الخطوة 4: ضعي قناع وجه على وجهك واختاري قناع بحسب احتياجات وجهك الخاصة. عليه أن يبقى على وجهك لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

إذا وجدت على وسادتك أكثر من 120 شعرة يوميًا، فانتبه!

الخطوة 5: اغسلي قناع الوجه بواسطة مياه باردة لشدّ مسام الوجه.

الخطوة 6: شدي بشرتك بواسطة تونر مرطّب أو مطهر، وفقًا لطبيعة بشرتك.

الخطوة 7: دلكي الكريم المرطب في بشرتك. في الواقع، إنّ تدليك البشرة بواسطة المرطب يشجع نموّ خلايا جديدة ودورة دموية صحيحة.

الخطوة 8: إن كنت تقومين بقناع بشرة منزلي خلال اليوم وتنوين تمضية النهار في الخارج، ضعي كريم يحتوي على عامل حماية البشرة بدرجة لا تقلّ عن 15 لحماية البشرة.

الخطوة 9: استمتعي بوجه نشط ومفعم بالحيوية!