اصنعيه بنفسك: قناع العسل و زيت جوز الهند للشعر

يحتوي زيت جوزالهند على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات (يساعد على السيطرة على القشرة) كما يحتوي على مغذيات مثل فيتامين E وفيتامين K والحديد.

بينما يحتوي العسل على نسبة عالية من السكر تعمل بمثابة مرطب للحفاظ على محتوى الرطوبة في الشعر. كما ان للعسل خصائص مضادة للبكتيريا ومفيدة لفروة الرأس.

اما خل التفاح فيعمل على إزالة ترسبات منتجات تصفيف الشعر والشامبو.

مكونات قناع الشعر:

2 أجزاء زيت جوز الهند ، ذاب

2 أجزاء العسل

1 جزء خل التفاح

تخلط معًا وتصب في مرطبان صغير الحجم. سينفصل قناع الشعر بشكل طبيعي في الجرة ، ويعاد تذويبه ويقلب قبل كل تطبيق.