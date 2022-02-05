كاساديا الدجاج والسبانخ السريعة

سخني زيت الطهي في مقلاة على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، أضيفي صدر الدجاج واطهيه على كل جانب حتى ينضج بالكامل (حوالي 5 دقائق لكل جانب ، استخدم مقياس حرارة للتأكد من أن درجة الحرارة الداخلية تصل إلى 165 درجة فهرنهايت). اتركي الدجاج يبرد لمدة 5 دقائق على لوح

تقطيع نظيف، ثم قطعيه إلى قطع صغيرة