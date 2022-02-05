كاساديا الدجاج والسبانخ السريعة وصفة مكسيكية سهلة وسريعة ومثالية كوجبة سريعة أو كوجبة عشاء لذيذة. يمكنك تحضيره بمكونات مختلفة حسب رغبتك.
كاساديا الدجاج والسبانخ السريعة
المكونات:
1 صدر دجاج بدون عظم (حوالي 3/4 رطل)
¾ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار
¼ ملعقة صغيرة كمون
1/8 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
¼ ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت طبخ
2 كوب سبانخ طازجة
4 جبنة مونتيري جاك المبشورة
½ كوب كريمة حامضة
4 خبز تورتيلا دقيق 8 بوصات
الطريقة:
- ضعي صدور الدجاج على لوح تقطيع وغطيها بقطعة من غلاف بلاستيكي. استخدم مطرقة لطحن صدر الدجاج لفترة وجيزة حتى تصل إلى سمك متساوٍ (يجب أن يستغرق ذلك 15-20 ثانية فقط). سيساعد ذلك على طهيه بسرعة وبشكل متساوٍ دون أن يجف.
- يُمزج مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح في وعاء صغير. نرش خليط التوابل على جانبي صدور الدجاج.
- سخني زيت الطهي في مقلاة على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، أضيفي صدر الدجاج واطهيه على كل جانب حتى ينضج بالكامل (حوالي 5 دقائق لكل جانب ، استخدم مقياس حرارة للتأكد من أن درجة الحرارة الداخلية تصل إلى 165 درجة فهرنهايت). اتركي الدجاج يبرد لمدة 5 دقائق على لوح تقطيع نظيف، ثم قطعيه إلى قطع صغيرة.
- أثناء طهي الدجاج، قطّعي السبانخ تقريبًا إلى قطع أصغر. يُضاف الدجاج المفروم والسبانخ والجبن والقشدة الحامضة في وعاء ويُحرّك المزيج حتى يتجانس.
- قسّمي الحشوة على أربع قطع من التورتيلا ، ثم اغلقي التورتيلا.
- ضع الكيساديا (واحدة أو اثنتان في كل مرة) في مقلاة على نار متوسطة. يُطهى على كل جانب حتى يصبح التورتيلا بنيًا ومقرمشًا ، وتذوب الحشوة (3-5 دقائق لكل جانب). قطعي كل كاساديا إلى نصفين وقدميها.
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