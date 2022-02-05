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كاساديا الدجاج والسبانخ السريعة

منشور 05 شباط / فبراير 2022 - 03:00
كاساديا الدجاج والسبانخ السريعة
كاساديا الدجاج والسبانخ السريعة

كاساديا الدجاج والسبانخ السريعة وصفة مكسيكية سهلة وسريعة ومثالية كوجبة سريعة أو كوجبة عشاء لذيذة. يمكنك تحضيره بمكونات مختلفة حسب رغبتك.

كاساديا الدجاج والسبانخ السريعة

المكونات:

كاساديا الدجاج والسبانخ السريعة

1 صدر دجاج بدون عظم (حوالي 3/4 رطل)

¾  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

¼ ملعقة صغيرة كمون

1/8 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

2 كوب سبانخ طازجة

4 جبنة مونتيري جاك المبشورة

½ كوب كريمة حامضة

4 خبز تورتيلا دقيق 8 بوصات

الطريقة:

  • ضعي صدور الدجاج على لوح تقطيع وغطيها بقطعة من غلاف بلاستيكي. استخدم مطرقة لطحن صدر الدجاج لفترة وجيزة حتى تصل إلى سمك متساوٍ (يجب أن يستغرق ذلك 15-20 ثانية فقط). سيساعد ذلك على طهيه بسرعة وبشكل متساوٍ دون أن يجف.
  • يُمزج مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح في وعاء صغير. نرش خليط التوابل على جانبي صدور الدجاج.
  • سخني زيت الطهي في مقلاة على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، أضيفي صدر الدجاج واطهيه على كل جانب حتى ينضج بالكامل (حوالي 5 دقائق لكل جانب ، استخدم مقياس حرارة للتأكد من أن درجة الحرارة الداخلية تصل إلى 165 درجة فهرنهايت). اتركي الدجاج يبرد لمدة 5 دقائق على لوح تقطيع نظيف، ثم قطعيه إلى قطع صغيرة.
  • أثناء طهي الدجاج، قطّعي السبانخ تقريبًا إلى قطع أصغر. يُضاف الدجاج المفروم والسبانخ والجبن والقشدة الحامضة في وعاء ويُحرّك المزيج حتى يتجانس.
  • قسّمي الحشوة على أربع قطع من التورتيلا ، ثم اغلقي التورتيلا.
  • ضع الكيساديا (واحدة أو اثنتان في كل مرة) في مقلاة على نار متوسطة. يُطهى على كل جانب حتى يصبح التورتيلا بنيًا ومقرمشًا ، وتذوب الحشوة (3-5 دقائق لكل جانب). قطعي كل كاساديا إلى نصفين وقدميها.

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