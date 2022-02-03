شوربة شاودر الذرة والبطاطا هي تختلف عن شوربة الذرة الكريمية المعتادة وعادة كلمة شاودر تعني شوربة كريمية كثيفة .. ويكون قوامها سميك بواسطة اضافة الطحين مع المادة الدهنية( roux)وهناك ايضا شوربة شاودر السمك او الماكولات البحرية او الخضار.

شوربة شاودر الذرة والبطاطا

مقادير شوربة الذرة والبطاطا (كورن شاودر)

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي

١ بصلة مفرومة ناعم

٢ حبة ثوم مفروم

٣ حبات بطاطا مقطعة مكعبات

٤ كوب ذرة

٢ حبة جزر مقطع مكعبات

١ عود سالاري مفروم

١ معلب كريمة الذرة

ملعقة صغيرة كركم

١ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

١ ملعقة صغيرة فلفل احمر حار بودرة

٤ كوب ماء دافىء

٢ ملعقة كبيرة طحين

٢/١ كوب كريمة(اختياري)

ملح وفلفل

٢/١ مغلف من مرق الدجاج الفورية

١ بصل اخضر مفروم للتزيين

طريقة تحضير شوربة الذرة والبطاطا

ضعي الزيت على النار وقلبي البصل حتى يذبل والثوم والجزر والبطاطا والكرفس والذرة.

ثم أضيفي الاعشاب والفلفل الأحمر والكركم والملح والفلفل

ثم اضيفي مرق الدجاج وكريمة الذرة تأتي على شكل معلب واتركي المزيج يغلي جيدًا ثم اضيفي الكريمة.

اتركيها تغلي بعد الكريمة لمدة ٥ دقائق فقط زيني بالبصل الأخضر .

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