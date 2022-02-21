كاساديا الفاصوليا البيضاء الكريمية والسبانخ

تشطف فاصوليا الكانيليني جيدا. بمجرد تصفيتها جيدًا ، تنقل إلى وعاء ويضاف مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح. يقلب المزيج مع الفاصوليا والبهارات

تشطف فاصوليا الكانيليني جيدا. بمجرد تصفيتها جيدًا ، تنقل إلى وعاء ويضاف مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح. يقلب المزيج مع الفاصوليا والبهارات .

تشطف فاصوليا الكانيليني جيدا. بمجرد تصفيتها جيدًا ، تنقل إلى وعاء ويضاف مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح. يقلب المزيج مع الفاصوليا والبهارات .

تشطف فاصوليا الكانيليني جيدا. بمجرد تصفيتها جيدًا ، تنقل إلى وعاء ويضاف مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح. يقلب المزيج مع الفاصوليا والبهارات .

تشطف فاصوليا الكانيليني جيدا. بمجرد تصفيتها جيدًا ، تنقل إلى وعاء ويضاف مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح. يقلب المزيج مع الفاصوليا والبهارات .

نقطع السبانخ إلى قطع صغيرة. يضاف السبانخ والجبن والقشدة الحامضة إلى وعاء الفاصوليا ، ثم يقلّب المزيج

نقطع السبانخ إلى قطع صغيرة. يضاف السبانخ والجبن والقشدة الحامضة إلى وعاء الفاصوليا ، ثم يقلّب المزيج .

نقطع السبانخ إلى قطع صغيرة. يضاف السبانخ والجبن والقشدة الحامضة إلى وعاء الفاصوليا ، ثم يقلّب المزيج .

نقطع السبانخ إلى قطع صغيرة. يضاف السبانخ والجبن والقشدة الحامضة إلى وعاء الفاصوليا ، ثم يقلّب المزيج .

نقطع السبانخ إلى قطع صغيرة. يضاف السبانخ والجبن والقشدة الحامضة إلى وعاء الفاصوليا ، ثم يقلّب المزيج .

يقسم خليط السبانخ والفاصوليا بين أربع قطع تورتيلا ، ثم تطوى من المنتصف لإغلاقها

يقسم خليط السبانخ والفاصوليا بين أربع قطع تورتيلا ، ثم تطوى من المنتصف لإغلاقها .

يقسم خليط السبانخ والفاصوليا بين أربع قطع تورتيلا ، ثم تطوى من المنتصف لإغلاقها .

يقسم خليط السبانخ والفاصوليا بين أربع قطع تورتيلا ، ثم تطوى من المنتصف لإغلاقها .

يقسم خليط السبانخ والفاصوليا بين أربع قطع تورتيلا ، ثم تطوى من المنتصف لإغلاقها .