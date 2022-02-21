كاساديا الفاصوليا البيضاء الكريمية والسبانخ مقرمشة من الخارج ، كريمية من الداخل ، هذه الفاصوليا البيضاء اللذيذة والسبانخ المغذية تعتبر وجبة عشاء مشبعة طوال الأسبوع.
كاساديا الفاصوليا البيضاء الكريمية والسبانخ
المكونات:
1 علبة من فاصوليا كانيليني
¾ ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار
¼ ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/8 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1/8 ملعقة صغيرة ملح
2 كوب سبانخ طازجة
4 أوقيات جبنة بيبر جاك ، مبشورة
½ كوب كريمة حامضة
4 تورتيلا طحين 8 إنش
الطريقة:
- تشطف فاصوليا الكانيليني جيدا. بمجرد تصفيتها جيدًا ، تنقل إلى وعاء ويضاف مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح. يقلب المزيج مع الفاصوليا والبهارات.
- نقطع السبانخ إلى قطع صغيرة. يضاف السبانخ والجبن والقشدة الحامضة إلى وعاء الفاصوليا ، ثم يقلّب المزيج.
- يقسم خليط السبانخ والفاصوليا بين أربع قطع تورتيلا ، ثم تطوى من المنتصف لإغلاقها.
- تطهى الكاساديا ، واحدة أو اثنتين في كل مرة ، في مقلاة على نار متوسطة حتى تصبح االتورتيا بنيًا ومقرمشًا وتذوب الحشوة وتصبح لزجة (3-5 دقائق لكل جانب).
- تقطع الكاساديا إلى نصفين ثم تقدم.
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