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كاساديا الفاصوليا البيضاء الكريمية والسبانخ

منشور 21 شباط / فبراير 2022 - 03:00
كاساديا الفاصوليا البيضاء الكريمية والسبانخ
كاساديا الفاصوليا البيضاء الكريمية والسبانخ

كاساديا الفاصوليا البيضاء الكريمية والسبانخ  مقرمشة من الخارج ، كريمية من الداخل ، هذه الفاصوليا البيضاء اللذيذة والسبانخ المغذية تعتبر وجبة عشاء مشبعة طوال الأسبوع.

كاساديا الفاصوليا البيضاء الكريمية والسبانخ

المكونات:

كاساديا الفاصوليا البيضاء الكريمية والسبانخ

1  علبة من فاصوليا كانيليني

¾ ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

¼  ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/8  ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/8 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب سبانخ طازجة

4 أوقيات جبنة بيبر جاك ، مبشورة

½  كوب كريمة حامضة

4 تورتيلا طحين 8 إنش

الطريقة:

  • تشطف فاصوليا الكانيليني جيدا. بمجرد تصفيتها جيدًا ، تنقل إلى وعاء ويضاف مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح. يقلب المزيج مع الفاصوليا والبهارات.
  • نقطع السبانخ إلى قطع صغيرة. يضاف السبانخ والجبن والقشدة الحامضة إلى وعاء الفاصوليا ، ثم يقلّب المزيج.
  • يقسم خليط السبانخ والفاصوليا بين أربع قطع تورتيلا ، ثم تطوى من المنتصف لإغلاقها.
  • تطهى الكاساديا ، واحدة أو اثنتين في كل مرة ، في مقلاة  على نار متوسطة حتى تصبح االتورتيا بنيًا ومقرمشًا وتذوب الحشوة وتصبح لزجة (3-5 دقائق لكل جانب).
  • تقطع الكاساديا إلى نصفين ثم تقدم.

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