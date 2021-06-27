تعلمي تحضير وجبة إفطار شهية من المطبخ المكسيكي كاساديا بالنقانق والبيض...

المكونات:

1 علبة سجق / نقانق

6 بيضات كبيرة

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل

6 أوقية جبن شيدر

6 تورتيا طحين متوسط ​​

الطريقة:

يُضاف السجق إلى مقلاة ويُطهى على نار متوسطة حتى يصبح السجق بنيًا ومقرمشًا من الأطراف. عندما ينضج السجق ، أخرجه من المقلاة باستخدام ملعقة مثقوبة حتى يبقى الشحم في المقلاة.

أثناء طهي السجق ، اكسر ست بيضات في وعاء وتبليها بالملح والفلفل (حوالي نصف ملعقة صغيرة لكل منهما). اخفقي البيض. قطعي الجبن الشيدر.

أضيفي البيض المخفوق إلى المقلاة مع دهن السجق واستمري في طهيه على نار متوسطة مع طيهم برفق مع استقرار البيض. اطبخي حتى ينضج البيض لكن لا يزال رطبًا. ترفع المقلاة من على النار.

ارفعي المقلاة عن النار ، أضيفي السجق المطبوخ وجبن الشيدر المبشور إلى المقلاة مع البيض المخفوق. اطوي المكونات معًا حتى تمتزج بشكل متساوٍ.

ضعي حوالي نصف كوب من خليط السجق والبيض والجبن في كل خبز تورتيا ، ووزعيه لتغطية نصف التورتيا. أغلق التورتيا. يمكنك إما تحميص الكاساديا أو تجميدها في هذه المرحلة.

لطهي الكاساديا ، ضعيها مرة أخرى في المقلاة (جافة) واطبخيها على نار متوسطة على كل جانب حتى تصبح التورتيا بنية ومقرمشة ويذوب الجبن من الداخل. قطعي الكاساديا إلى ثلاث قطع ثم قدميهما.

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