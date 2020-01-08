كباب الدجاج المشوي باللبن الرائب

المقادير:

1 كيلو دجاج فيليه مقطع مكعبات

بصلة متوسطة مفروم ناعما

نصف ملعقة صغيرة ملح وفلفل للتتبيل

عصير ليمونة حامضة

كوب لبن رايب

3 حصوص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم

كوسة وفلفل مكعبات للشوي

2 بصلة مقطعة مكعبات

طماطم مكعبات

حفنة بقدونس مفروم

الطريقة :

ضعي مكعبات الدجاج في وعاء عميق للتبيل وأضيفي إليها عصير الليمون واللبن الرايب، والثوم والنعناع والبصل والملح والفلفل وقلبي جيدا حتى يتم تتبيل الدجاج.

غطي الوعاء بكيس بلاستيك، وضعيه بالبراد لمدة ساعة حتى يتشرب الدجاج من التتبيلة واللبن الرايب.

ضعي المكعبات في أسياخ الشوي بالتبادل مع الخضار(الكوسة والطماطم والفلفل) والبصل.

إدهني الشواية ورصي أعواد الشي الخشبية واشوي الدجاج من (10-15 دقيقة)وقلبي على الوجه الآخر حتى تمام النضج.