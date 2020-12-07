كب كيك غزل البنات إحدى أنواع الكب كيك المفضلة عند الكثير من الأشخاص لما تتميز به من طعم لذيذ وحلو، كما تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

إن السكر الموجود في غزل البنات يزيد من التركيز وتمكنك من أن تقطع شوط طويل في زيادة التركيز أثناء القيام بمهمة معينة،وتساعد في خلق أوعية دموية جديدة ، حيث ذكر الباحثين في جامعة كورنيل أن ذوبان غزل البنات تساعد في إنشاء أوعية دموية جديدة وبذلك في عنصر جيد يمكنك الإستمتاع به عند إضافته إلي الوصفات المختلفة .

حيث كشفت دراسة تمت في كلية هارفارد للصحة العامة بأن الأشخاص الذين يتناولوا غزل البنات إرتبط ذلك بالبقاء لفترة طويلة علي قيد الحياة حتي لو كانت لديك عادة يومية لتناول غزل البنات .

وفي هذا المقال نقدم لكم كب كيك غزل البنات:

مقادير كب كيك غزل البنات:

250 جرام طحين .

190 جرام سكر .

115 جرام زبدة .

2 ملاعق مسحوق الخبز .

2 ملاعق صغيرة مسحوق الفانيليا .

150 مليلتر حليب .

2 بيضة .

100 جرام زبدة .

200 جرام سكر مجمد .

لون طعام وردي .

حلوي غزل البنات .

طريقة عمل كب كيك غزل البنات:

- أولاً تجهيز وعاء الخلط لخفق 2 بيض ثم إضافة الفانيليا والحليب .

- ثم نخل الطحين في وعاء كبير وضيفي مسحوق الخبز والسكر الناعم إلي الطحين .

- قبل إضافة الزبدة يمكنك بشرها للحصول علي قطع ناعمة وصغيرة يسهل إذابتها وبعدها إضافتها إلي خليط المكونات الجافة .

- بإستخدام المضرب الكهربائي يمكنك الخفق علي سرعات منخفضة ومتوسطة وبعد الخفق إضافة نصف خليط البيض في الوعاء ثم إضافة نص الخليط الأخر .

- ثم إضافة خليط الحليب والفانيليا للخليط مع التقليب للحصول علي خليط متسق القوام .

- في هذه الخطوة يمكنك إضافة غزل البنات وتقطيعها إلي قطع صغيرة جداً الكمية التي يمكنك إضافتها ترجع إلى مستوي تفضيلك الشخصي .

- لاتنسي إضافة اللون إلي الخليط حتي يتحول اللون إلي اللون البمبي الفاتح .

- الآن أصبح خليط الكب كيك جاهز يمكنك البدء في صب الخليط السائل بداخل صنية الكب كيك والخبز لمدة 15 دقيقة .

- بعد ذلك، ترك الكب كيك حتي يبرد .

- الخطوة التالية، قومي بتجهيز كريمة التزيين .

- تجهيز وعاء خلط وإضافة نصف كمية الزبدة والسكر المجمد وضيفي المزيد من الوان الطعام الطبيعية للحصول علي كريمة ناعمة .

- أصبحت الكريمة جاهزة لصبها علي رأس الكب كيك، يمكن في النهاية وضع قطعة من غزل البنات أعلي الكب كيك للتزيين .

كيكة الحليب الدافىء

الكيكة الرخامية

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