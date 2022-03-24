كذبة نيسان ما قصتها؟

كذبة نيسان إنه تقليد أصبح شائعاً في العالم، وهو مناسبة للدعابة والقيام بالحيل، رغم شعبية هذا التقليد لم يأخذ شكل الاحتفال الرسمي في اي بلد في العالم واقتص على الكذب على سبيل المزاح.

ماذا تعرفون عن تقليد كذبة نيسان"؟

تحتفل غالبية العالم بـ كذبة نيسان من خلال تطبيق الخدع ويسمى الأوربيون ضحايا يوم نيسان بأغبياء كذبة نيسان أو أحمق نيسان.

رغم شعبية مناسبة "كذبة نيسان" لا توجد حقيقة مؤكدة بأصلها وهناك روايات كثيرة حولها إحداها هو تغيير بداية العام الميلادي، حيث كان الناس يحتفلون برأس السنة في 25 مارس وتستمر الاحتفالات حتى الأول من نيسان إلى أن جاء البابا غريغوري الثالث في نهاية القرن السادس عشر وعدل التقويم ليبدأ العام في 1 نيسان ويصبح عرفاً سائداً حتى اليوم واولئك الذين استمروا في التصديق بأن السنة لا زالت تبدأ في الأول من نيسان وأصروا على الاحتفال بها أطلق عليهم حمقى نيسان.

متى كذبة نيسان؟

كذبة نيسان تصادف في 1 أبريل/نيسان من كل عام وهي إحدى التقاليد التي تعود إلى مئات السنين، وتتعلق باللعب، وإطلاق النكات والخدع بين الناس في هذا اليوم.

وتتضمن كذبة أبريل العديد من المظاهر: كالكذب، الفضح، المزح، ولا يتوقف ذلك عند الأشخاص فحسب، فالعديد من وسائل الإعلام تشارك جمهورها بكذبة أبريل، من خلال نشر أخبار غير صحيحة، وتشير لاحقاً بحروف صغيرة أنها بالفعل كذبة أبريل.

كذبة نيسان بدأت من فرنسا حيث يعتقد بأن الدول الأوروبية كانت تحتفل بقدوم العام الجديد في الأول من أبريل، ثم ما لبثت فرنسا حتى أصبحت أول دولة تتبنى التقويم الجديد الذي وضعه شارل التاسع، فكان العيد رأس السنة الجديدة يبدأ في 21 مارس، وينتهي عند الأول من أبريل.

ثمّ جاء البابا غريغوري الثالث عشر، وقام بإدخال تعديلاته على التقويم ليبدأ في الأول من يناير، وبناءً عليه تبدأ الاحتفالات برأس السنة الجديد من 25 ديسمبر حتى الأول من يناير، ولما ظل العديد من الأشخاص ملتزمين بالاحتفال حسب التقاليد الأولى، بدأ راكبو موجة تغيير التقويم بإطلاق النكات عليهم، ثمّ انتشرت كذبة أبريل بعد ذلك لتطال الدول الأخرى.

أول كذبة نيسان في التاريخ

أول كذبة نيسان في التاريخ كانت عام 1698 استحمام الأسود، قيل للشعب في لندن، أن يذهبوا لمشاهدة الحفل السنوي لغسل الأسود في برج لندن، مقابل دفع ثمن التذكرة وبالفعل دفع العديد من الأشخاص ثمن التذاكر ولكن ذهبوا إلى البرج ولم يجدوا أسداً واحد بانتظارهم.

أفكار كذبة أبريل

أفكار كذبة أبريل طلاء الأظافر والصابونة

من أفكار كذبة نيسان للحبيب طلاء الأظافر والصابون لأنه يمكن طلاء الصابونة بطلاء أظافر عديم اللون بحيث لا تخرج منها أي رغوة رغم المحاولات العديدة وهو أمر يثير ضحك الجميع باستثناء "الضحية" بالطبع.

أفكار كذبة أبريل فأرة الكمبيوتر

من أفكار كذبة أبريل فأرة الكمبيوتر هذا المقلب مناسب في مكان العمل هي فرصة جيدة للضحك، وهنا يمكن لصق ورقة صغيرة في الناحية الخلفية لفأرة الكمبيوتر تعطل عملها، وسيكون رد فعل الزميل الذي يستخدم هذا الكمبيوتر مثيرا للضحك.

أفكار كذبة أبريل معجون الأسنان

معجون الأسنان يعتبر من أفكار كذبة أبريل الطريفة يمكن وضع نقاط من أي مادة خضراء طبيعية بداخل معجون الأسنان، يشعر مستخدمه وكأن المعجون أصيب بالعفن.

أفكار كذبة أبريل لصق العملات على الأرض

لصق عملة معدنية على الأرض ومشاهدة شقيقك وهو يحاول الإمساك بها، قد يثير ضحك الجميع.

أفكار كذبة أبريل السكر والملح

وضع الملح في علبة السكر من المقالب التقليدية ولكنه قد يثير الضحكات مع بداية اليوم.

أفكار كذبة أبريل الكاتشاب والكيك

وضع الكاتشاب(مسحوق الطماطم) بين طبقات الكيك، تفسد الطعم تماما لكن رد الفعل على وجه صديقك، يستحق المحاولة.

أفكار كذبة أبريل تغيير لغة الموبايل

تغيير لغة الموبايل مفاجأة قريبك أو حتى صديقك إن استطعت بتغيير لغة هاتفه المحمول للغة الصينية مثلا، تثير حالة من الحيرة والضحك بالطبع.

أفكار كذبة أبريل المعجون والمايونيز

أفكار كذبة نيسان للحبيب المعجون والمايونيز حيث يتوافر المايونيز أحيانا في أنابيب تشبه أنابيب المعجون وبالتالي يمكن وضع أنبوبة المايونيز بسهولة مكان أنبوبة معجون الأسنان.

أفكار كذبة أبريل تفاح بالبصل

تفاح بالبصل تنتشر فكرة بيع التفاح المغطى بالكراميل، في بعض الدول. لذا احترس إذ جاء زميلك في العمل حاملا معه التفاح المغطى بالكراميل في بداية شهر أبريل، فالبعض يخلط الكراميل بماء البصل.

أفكار كذبة أبريل الألعاب المطاطية

من أفكار كذبة نيسان للحبيب الألعاب المطاطية حيث يزيد الإقبال على شراء الحشرات والحيوانات المطاطية التي يلعب بها الأطفال، مع دخول شهر أبريل، فوضع ثعبان أو عنكبوت في خزانة ملابس شقيقتك أو مكتب زميلك في العمل، يعد مناسبا لمقالب أبريل.

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