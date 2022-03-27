كذبة نيسان 2022 April Fools' Day تصادف كذبة نيسان في 1 نيسان/إبريل وهو يوم المقالب والأكاذيب، وفي هذا المقال نقدم لكم 10 أكاذيب مشهورة في عالم الرجال يجب أن تتجنبها الفتيات في المستقبل وتعرفها جيداً حتى لا تقع في هذا الفخ.

كذبة نيسان 2022: أكاذيب يقولها الرجال للنساء في هذا اليوم

كذبة نيسان رقم 1: "بالطبع هذا الثوب يبدو رائعاً عليك."

سبب كذبة نيسان: تجنب للمشاكل

يستخدم الرجال هذه الكذبة البيضاء القابلة للعفو ليس فقط لتجنب إيذاء مشاعر الزوجة ولكن لتسهيل حياتهما أيضاً، ويليها عبارات مثل ("أعتقد بأن ورق الجدران الذي اشتريته رائع) ("وبأن هيفاء وهبي جميلة ولكن نسبياً، على العموم ليست من النوع الذي يغريني").



كذبة نيسان رقم 2: "اتركيه أنا أستطيع إصلاحه."

سبب كذبة نيسان: حماية كبريائه الرجولي

سواء كان الغرض تصليح البيت أو الشواية أو أسلاك المسجل، بعض الرجال يشعرون أنهم يجب أن يكونوا ملمين بكل المجالات. إذا ترك الرجل زوجته أو رجلاً أخر يصلح العطل فأنه يشعر بالضعف كما أن الرجال على الأغلب سيعتبرونه خارج نادي الرجال.

كذبة نيسان رقم 3: "لم أكن أنظر إليها"

سبب كذبة نيسان: طبيعة الرجل الذي لا يمكن مقاومتها.

مهما كانت مدة زواجكما طويلة، أضمن لك بأن زوجك لا يستطيع أن يتوقف عن الانجذاب إلى النساء الأخريات، بنفس الدرجة التي لا تستطيعين فيها التوقف عن حب الشوكولا.عندما تمر امرأة جميلة بجانبه، يلاحظ تنورتها وشعرها ..

كذبة نيسان رقم 4: "كل شيء على ما يرام"

سبب كذبة نيسان: لمداواة جروحه في عزله عنك

الحزن، والكآبة، أو عدم القدرة على التركيز كلها يحاول الرجل أن يخفيها لحماية رجولته، وصدقوني يا سيدات بأن الرجال لا يحتاجون إلى العطف والمواساة مثل باقي النساء، بل أن الوصول إلى هذه المرحلة يجعل الرجل يدخل في مزاج كئيب أكثر، إذا أن حزنه وضعفه بات ظاهراً بوضوح تام .تذكري بأن الرجل إذا جرح فأخر شيء يفكر فيه هو القطن، لذلك اتركيه ليخرج من أزمته لوحده، كوني قريبة منه ولكن لا تبكي معه رجاءاً.

كذبة نيسان رقم 5: "حاولت الاتصال بك"

سبب كذبة نيسان: الدفاع عن النفس

يعتقد كل الرجال سراً بأنهم قديسون أو رجال طيبون جداً، على أية حال. لا يستطيع الرجل أن يفهم لماذا يخيب أمل زوجته به أبداً، فقد تخلى عن حياة العزوبية الرائعة واستسلم للقفص الذهبي، لإرضائها وها هي تصرخ في وجهه إذا نسي إحضار الدواء، أو الاتصال بها أو الاعتذار عن تأخره. لذلك يلجأ إلى الكذبة البيضاء رقم 5 وهي حاولت أن اتصل لأخبرك ولكن لم استطع وتطول قائمة الأعذار.

كذبة نيسان رقم 6: "لا أريد أن اصالحك الا اذا اردت انت ذلك"

سبب كذبة نيسان: هو المخطئ. وهنا يكون هو المخطئ وعادة في هذه الحالة ضميره يكون في قمة التانيب.

كذبة نيسان رقم 7: "أَنا الأفضل."

سبب كذبة نيسان: لجعلك مسرورة لأنك تزوجت به

يحب الرجال أن تدرك زوجاتهم دائما بأنهم الأفضل والأقوى والاوسم ، لذلك لا تصدقي بأنه من أخترع الشعار الجديد للشركة، ربما كان في نفس الغرفة ولكن شعوره بأنك اخترته لأنه الأفضل سيجعله يقول دائماً بأنه الأفضل. فحتى الرجال يشعرون بالضغط والغيرة من الرجال الأكثر نجاحاً ويحبون أن يكون متميزين، على الأقل في نظرك أنت. لذلك استعدي لسماع قصص عن بطولاته ومغامراته التي كان فيها البطل الوحيد والوحيد فقط.

كذبة نيسان رقم 8: "صديقتي السابقة كَانت عادية."

سبب كذبة نيسان: الحفاظ على ذاته

يعرف بأن ماضي الزوج يصبح ماضي الأسرة بعد الزواج لذلك من حق الزوجة أن تعرف عن ماضيه وكم علاقة كانت له تورط بها . وبالطبع إذا كان قد خان صديقته السابقة، فالنساء لديهن مبادئ حول هذه الأمور ويعتبرن الرجل اللعوب غير قادراً على الارتباط الجدي. وبالتالي يفهم الرجال أهميةَ الصدق والأمانة، لذلك فمن الحكمة في نظرهم عدم زرع بذرة غير ضرورية من الشك أو الأذى، لذلك فقول هذه الأكاذيب بالنسبة لهم هو الطريق الوحيد لتحقيق السعادة الزوجية وتجنب أدوية الصداع، والضغط وما إلى ذلك.

كذبة نيسان رقم 9: "لم يكن عندي علاقات مع نساء غير اثنتين او ثلاثة ايام المدرسة"

سبب كذبة نيسان: الحفاظ على الزواج

عندما يقوم الرجل بعمل شيء يشكل خطر على حياته فهو يقول فورا ان لم تكن له علاقات مع نساء سوى واحدة او اثنتين وكان ذلك في المدرسة وما الى ذلك.

كذبة نيسان رقم 10: "أنا لن أكذب عليك."

سبب كذبة نيسان: العيش بسعادة إلى الأبد

هذا الجملة رومانسية جداً، وغالباً ما يقولها الرجل لأنه يشعر بأن هناك أوقات تحتاج الزوجة فيها جملة من فيلم رومانسي. ولكن هل يمكن أن يكذب؟ هذا يعتمد على شخصيته بشكل أساسي، ويمكن أن يكون ذلك نسبياً حسب حجم الحقيقة التي يريد أن يخفيها عنك. ولكن هل تصدقينه؟ إذا قالها بصدق اعتقد انه يستحق أن تصدقينه.

ما هي قصة كذبة نيسان؟

قصة كذبة نيسان تحتفل غالبية دول العالم بكذبة نيسان أو كذبة إبريل في الأول في الشهر الرابع من كل عام وفقاً للتقويم الميلاديّ، وذلك من خلال تطبيق الخدع والنكات، ويسمّي الأوروبيون ضحايا يوم إبريل بأغبياء كذبة إبريل، ورغم شعبية هذه المناسبة، إلّا أنّها لم تأخذ شكل الاحتفال الرسميّ في أي بلد في العالم، حيث إنّها بقيت مرتبطة بالدعابات فقط، وتوجد العديد من الروايات التي تبيّن سبب نشوء كذبة نيسان، والتي سنذكرها في هذا المقال.

كذبة نيسان ظهرت في فرنسا عندما قام شارل التاسع عام 1582 بتعديل التقويم حيث كان الاحتفال بعيد رأس السنة يبدأ في يوم 21 من مارس/آذار، وينتهي في اليوم الأول من أبريل/نيسان بعدما يتبادل الناس الهدايا بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة.

وانتشرت بعدها على نطاق واسع في الكثير من البلدان, فأخذوا يتداولونه، وقد أُطلق على ضحايا الكذبات بعض الأسماء مثل اسكتلندا أطلقوا عليها نكتة أبريل، بينما استعمل الفرنسيون اسم السمكة للدلالة عليهم، وقد أصبح أول يوم من أبريل/نيسان اليوم المباح فيه الكذب لدى جميع الشعوب في دول العالم ما عدا دولتي إسبانيا وألمانيا لارتباطه باليوم المقدس دينياً في إسبانيا ولتعارضه مع يوم ميلاد الزعيم الألماني المعروف "بسمارك".

أيضاً هناك علاقة قوية بين الكذب في أول أبريل/نيسان وبين عيد هولي المعروف في الهند والذي يحتفل به الهندوس في 31 من مارس/آذار من كل عام وفيه يقوم بعض ‏البسطاء بمهام كاذبة لمجرد اللهو والدعاية ولا يكشف عن حقيقة أكاذيبهم هذه إلا مساء اليوم الأول من أبريل/نيسان.

كذبة نيسان ما قصتها؟