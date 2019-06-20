اللبنة المدحبرة أو كرات اللبنة المدعبلة تعتبر مونة لكل منزل، تقدم بشكل أساسي في وجبة الفطور مع الزيتون والخيار والبندورة، وتعتبر من منتجات الألبان التي تحتوي على عناصر غذائيّة مهمة ومفيدة لصحة الجسم كالكالسيوم، والفسفور، والبروتين.

وفي هذا المقال نقدم لكم كرات اللبنة المدعبلة:

المكوّنات:

- كيلوغرامان من لبن زبادي الماعز.

- كمية من الملح حسب الرغبة.

- لتران من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

- نضيف الملح إلى اللبن الزبادي ومن الممكن التحكم بكمية الملح حسب الرغبة.

- ثم نسكب اللبن الزبادي في كيس من القماش ونربطه جيداً.

- نعلّق الكيس على صنبور المياه الموجود فوق حوض المطبح ونتركه حتى يشتدّ اللبن.

- نقسّم المزيج الناتج إلى مجموعة من القطع الصغيرة ونصفها على قطعة قماش نظيفة ونتركها على هذه الوضعية لمدة تتراوح بين الثلاثة أيام وحتى الأربعة أيام؛ وذلك حتى تجف جيداً مع ضرورة أن تكون على درجة حرارة الغرفة.

- ثم نسكب زيت الزيتون في مجموعة من البرطمانات النظيفة مع ضرورة أن تكون محكمة الإغلاق.

- نصنع كرات من اللبنة ونضعها في البرطمانات إلى أن تمتلأ ثمّ نغلقها جيداً.

- نترك المرطبان على هذه الحالة لمدة تصل حتى خمسة عشر يوماً، وصحتين وعافية.

ملاحظة قد تهمك: تجدر الإشارة إلى إمكانية إضافة السمسم أو الزعتر اليابس إلى زيت الزيتون، وفي حال كان الجو حاراً يمكن الاحتفاظ بكيس اللبن في الثلاجة.

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