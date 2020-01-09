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كرات اللحم السويدية وصفة ايكيا

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2020 - 03:53
كرات اللحم السويدية وصفة ايكيا

لا شيء يتفوق على كرات اللحم السويدية المخبوزة في صلصة المرق الكريمية التي تقدمها إيكيا! اذا كنت مثلنا تعشق هذا الطعم فتعلم معنا هذه الطريقة السهلة واللذيذة.

المكونات:

2 ملعقة طعام زيت زيتون ، مقسم

1 بصلة ، مكعبات

1 باوند لحم البقر مفروم

1 باوند لحم غنم مفروم

نصف كوب بانكو

2 صفار بيضة كبيرة

ربع ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة

¼  ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة

ملح وفلفل أسود مطحون طازج حسب الرغبة

للصلصة:

ربع كوب زبدة غير مملحة

1/3  كوب دقيق متعدد الأغراض

4 أكواب مرق اللحم البقري

¾  كوب قشدة حامضة

ملح وفلفل اسود مطحون طازج حسب الرغبة

2 ملعقة طعام من البقدونس الطازج المفروم

الطريقة:

تسخن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يُضاف البصل ، ويُطهى المزيج مع التحريك باستمرار ، حتى يصبح البصل شفافًا ، حوالي 2-3 دقائق.

في وعاء كبير ، يُمزج اللحم المفروم مع البانكو وصفار البيض والبهارات وجوزة الطيب والبصل المطبوخ ؛ اضف الملح والفلفل للمذاق. باستخدام ملعقة خشبية أو اليدين، يحرك الخليط جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا. يلف الخليط في كرات صغيرة الكمية تكفي 24 كرات اللحم.

ضع 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في المقلاة. اضاف كرات اللحم ، على دفعات ، وقم بطهي الكرات حتى تصبح كل الجوانب بلون بني ، حوالي 4-5 دقائق. انقلها إلى منشفة مبطنة.

لصنع المرق ، تذوب الزبدة في المقلاة. يخفق الطحين حتى يصبح لونه بني فاتح ، حوالي دقيقة واحدة. يخفق تدريجياً في مرق اللحم البقري وايطهى باستمرار ، حتى يصبح سمكيا قليلاً ، حوالي 1-2 دقائق. تضاف القشدة الحامضة.  الملح والفلفل حسب المذاق.

يُحرَّك المزيج في كرات اللحم ويُطهى المزيج مع التحريك من حين لآخر ، حتى يسخن ويُثخن ، حوالي 8-10 دقائق.

يقدم على الفور ، يزين بالبقدونس ، إذا رغبت في ذلك.


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