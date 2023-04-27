منتجات ضرورية للحصول على بشرة الصيف المثالية

البوابة - بشرة الصيف المثالية هي حلم كل فتاة، ولا شك أن المحافظة على صحة البشرة وإشراقتها ونضارتها خلال فصل الصيف هي أحد المصاعب التي تواجه النساء والرجال عامة، ولأن فصل الصيف على الأبواب إليك أفضل النصائح للحصول على بشرة مثالية في فصل الصيف:

نصائح للحصول على بشرة الصيف المثالية:

استقبال فصل الصيف ببشرة غنية ومرطبة بأفضل الكريمات والسيرومات التي تلائم البشرة هو أفضل شيء يمكنك فعله وهنالك العشرات من المنتجات التي من شأنها أن تعمل على تعزيز وترطيب البشرة.

إن الحصول على بشرة رطبة بنسبة عالية يساعد في ملئ حبيبات وأنسجة بناء البشرة وذلك لتبقي البشرة ممتلئة وتحصل على جنتين متوهجتين بجمال حرارة الشمس في فصل الصيف.

منتجات هامة للحصول على بشرة مثالية في فصل الصيف:

كريم مرطب الجل المائي من نتيروجينا:

إن كريم نيتروجينا واسع الانتشار يعتبر من العلامة الشهيرة نيتروجينا، حيث أصبح بلا شك أفضل كريم مرطب بلا منازع لوظائفه المتعددة التي تخدم وبشكل جيد جدا فصل الصيف وتلبي مطالبه وتروي البشرة المتعطشة للماء، وبقوام الجل المائي سريع الامتصاص في البشرة وخلوه من العطور واحتواءه على كمية وافية من الهيلورنيك أسيد الذي يعزز توحيد لون البشارة ونضارتها أصبح صديق وفي جدل لبشرة الصيف.

واقي الشمس من شركة شيسيدو:

لا يقتصر ضرر أشعة الشمس على ما نعرفه ويشاع بل يمتد إلى جذور البشرة ويحدث ضررًا كبيرًا فيها فانتشار الأشعة فوق البنفسجية خلال ساعات الضهيرة والعصر خصيصا من خلال الشمس وتغلغلها في البشرة ممكن أن يؤدي إلى عدة مشاكل أهمها وأخطرها سرطان الجلد والالتهابات الشديدة في أنسجة الجلد وتسريع عملية ظهور التجاعيد ومن هنا جاء أهمية استخدام واقي شمس قوي بدرجة لا تقل عن عامل وقاية من الأشعة بنسبة ثلاثين.

لا شك بأن شركة شيسيدو قامت بابتكار واكتساح السوق العالمي بأفضل واقي شمس بعامل حماية من الأشعة بنسبة خمسين ووزن وملمس خفيف وناعم على البشرة سريع الامتصاص.

ماء الربيع الخالي من لاروتش:

أما الأكثر تعقيدًا في حفاظهم على بشرة جميلة ومثالية في الصيف هم من يعانون من احمرار البشرة الدائم وأصحاب البشرة مفرطة الحساسية فتطبيق مرطبات الوجه الفاخرة التي تعمل على تبريد درجة حرارة الأنسجة من البخاخات والسيرومات والكريمات يعد حلا مثاليا ومن أفضلها ماء الربيع الخالي من مضادات الأكسدة من لا روتش.