كسوف الشمس المقبل سيؤثر سلباً على هذه الأبراج

يؤدي الكسوف إلى إحداث تغييرات كبيرة ، حيث يقدم العديد من التحديات التي تدفع إلى التفكير بعمق خارج الصندوق ويمنحك استراحة من الركود وضبط النفس. ويُعتقد أن الكسوف الشمسي ، على وجه الخصوص ، هو الأقوى على الإطلاق لأنه يجلب كل الاحتمالات المختلفة ويضعك في المقدمة. وفقًا لبعض مدارس المعتقدات ، يعتبر الكسوف الشمسي سلبيًا وسيئ الحظ ، حتى أن الكثيرين يقترحون عدم القيام بمهام أو فرص معينة.

كل ما تحتاج لمعرفته حول الكسوف الشمسي

آخر كسوف شمسي هذا العام سيكون يوم 26 ديسمبر 2019 ، عندما تتوافق الشمس والقمر مع كوكب المشتري ، وهو كوكب النمو والتجربة والوعي. وفقا لعلم التنجيم ، هذا الكسوف سيكون كبيراً ويسبب تغييرات لجميع الابراج. ولكنه سيكون سيئاً لهذه الأبراج:

برج الحمل

لا يمثل الكسوف أخبارًا جيدة بالنسبة لك وسيؤثر سلبًا على صحتك ورفاهيتك. وسيؤدي الى اختلافات في حياتك الشخصية والتي سوف تبقيك مشغولاً وتزيد من التوتر النفسي. ستبقى الأيام القليلة الماضية من شهر ديسمبر صعبة لك. البقاء ابتعد عن اتخاذ قرارات متسرعة.

برج العقرب

نظرًا لأن الكواكب تنتقل من المخططات الأصلية وتنتقل إلى القوس، فإن النجوم لا تجلب لك الكثير من الإيجابية، أيها العقرب. على الرغم من أن صحتك ستظل مستقرة ، إلا أن الأمراض أو المشكلات الصحية التي يواجهها الأقربون لك ستجعلك تشعر بتوتر شديد وتبقيك مشغولاً. في الأوقات المزدحمة ، يسير أسلوب حياتك الخاص بالدوران أيضًا وهذا يجعلك تخاطر بصحتك. ينصح بأخذ الاحتياطات الغذائية. تجنب تناول الطعام خارج المنزل واحذر الطقس.

برج الجوزاء

كسوف الشمس لا يجلب أخبارًا جيدة بالنسبة إلى الجوزاء ، التي يمثلها التوأم. يشير الكسوف إلى أنه سيكون هناك الكثير من التغييرات القادمة لك ، والتي قد لا تكون متوقعه. من المهم أن تظل مستعدًا وأن تتعامل مع المواقف بهدوء. يمكن أن تكون المواقف مرهقة وتتسبب في خسائر ولكن حاول ان تتعامل بشكل إيجابي وتقبل التغييرات التي تأتي في طريقك. يمكن أن يساعدك الكسوف على المخاطرة والخروج من منطقة الراحة أو توفير الوضوح والمساحة التي تحتاجها ورغبتك.

برج الميزان

الكسوف الشمسي يجلب المعارضة وسوء الفهم في سيناريوهات مفاجئة. يجب مراجعة القرارات والتفكير فيها قبل طرحها. من الجهة الصحية ، يجب أن يكون هناك بعض الصعود والهبوط الطفيف التي يجب العناية بها ، وإلا ، فإنها يمكن أن تكون مكلفة على المدى الطويل. إنه الوقت المناسب أيضًا للتخلص من الارتباك والبحث عن السلام العقلي حتى تكون بعيدًا عن السلبية والمضي قدماً في الشفاء والازدهار.