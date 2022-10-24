كسوف الشمس كيف يؤثر على عقلك وجسدك وروحك لقد فتنت الشمس الناس منذ بداية الزمان. واعتبروا الكسوف واحدة من الأحداث الفلكية القليلة التي تجذب انتباه الناس وتذكرنا بالكون الأعظم من حولنا. يعتقد المنجمون القدماء أن كسوف الشمس جلب أحداثًا كارمية ساعدت على تحقيق التوازن بين مقاييس العدالة في العالم. كانت تعتبر بمثابة فتحات للبوابات ، مما يساعدنا على رفع وعينا والوصول إلى ترددات أعلى. كما تم ربط كسوف الشمس بصعود وهبوط القادة.

كسوف الشمس كيف يؤثر على عقلك وجسدك وروحك

تأثير الطاقة

على الرغم من أن وكالة ناسا تقول أن كسوف الشمس ليس له سوى تأثير نفسي علينا ، فإن العديد من الثقافات الأخرى حول العالم والمتصوفة يعتقدون خلاف ذلك. أثناء كسوف الشمس ، هناك تحول في الاهتزازات وتواتر الطاقات على الأرض. قد يتأثر رصيدك أو قد تشعر بأنك خارج عن السيطرة ، وقد تشعر أيضًا بحساسية أكبر لمشاعر من حولك.

يمكن أن تشعر الحيوانات في الواقع بهذا التغيير في الاهتزاز وغالبًا ما تظهر سلوكًا غير منتظم يؤدي إلى الكسوف وأثناءه. حتى أنه لوحظ أنه قبل حدوث كسوف للشمس ، كانت العناكب تفكك شباكها وتبنيها مرة أخرى بمجرد مرور الكسوف.

مع كل هذه التأثيرات الخفية ، ولكن الملحوظة في العالم، فمن المحتمل جدًا أن يؤثر كسوف الشمس علينا على مستوى أعمق بكثير مما ندركه. تعتمد إيقاعاتنا اليومية على شروق الشمس وغروبها ، وعندما يحل الظلام في منتصف النهار حتى لبضع ساعات ، يمكن أن يكون له بالتأكيد تأثير على أجسامنا.

إلى جانب الشعور بالتعب والخمول ، يمكن أن يساعد كسوف الشمس أيضًا في تنشيط حالة تشبه الحلم ، مما يجعله الوقت المثالي للتأمل أو التراجع لبعض الوقت الهادئ.

يتم التحكم أيضًا في إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا عن طريق الغدة الصنوبرية ، وهي الغدة المسؤولة أيضًا عن فتح وإيقاظ عيننا الثالثة. عندما يحل الظلام بسبب كسوف الشمس ، يمكن أن يساعد في تنشيط الغدة الصنوبرية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى إيقاظ روحي من نوع ما.

كسوف الشمس كيف يؤثر على عقلك وجسدك وروحك

البدايات الجديدة

من وجهة نظر فلكية ، فإن الكسوف الشمسي يدور حول البدايات الجديدة وبدء بداية جديدة في حياتك ، لذلك يبدو من المناسب فقط أن الصحوة من نوع ما ستكون جزءًا من هذه العملية.

وفقًا للشامان الأمريكيين الأصليين ، يمثل كسوف الشمس وقتًا قويًا للشفاء. تمثل محاذاة الشمس والقمر والأرض انحلال الاختلافات والتجمع معًا كواحد.

أثناء كسوف الشمس ، يمكن التئام الجروح العاطفية وإقامة علاقات أقوى. يمكن أن يؤدي هذا إلى تفاهم متبادل ويمكن أن يساعد العالم على الاتحاد في الحب والوئام ، بدلاً من أن يكون في أجواء معارضة.

في بعض الثقافات الهندية ، لا يأكل الناس الطعام أثناء الكسوف. يُعتقد أن كسوف الشمس يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وأن المحاصيل التي يتم حصادها وتناولها أثناء الكسوف يمكن أن تكون خالية من العناصر الغذائية.

في العديد من الثقافات حول العالم ، يُنظر إلى كسوف الشمس على أنه فأل سلبي ويُعتقد أنه يتسبب في كوارث طبيعية مثل الزلازل. عندما يتعلق الأمر بأحداث كونية مثل هذا الكسوف الشمسي ، فإن النية هي كل شيء ، لذا اتبع غرائزك وانظر ما يتردد صداها ويظهر لك.

في فترة كسوف الشمس ، قد تشهد أشخاصًا من حولك يمرون بالكثير من التغييرات والبدايات الجديدة. قد تلاحظ هذا أيضًا في حياتك الخاصة. على المستوى المادي ، يمكن أن يستنفد الكسوف طاقتنا ، ولكنها قد توفر أيضًا دفعة من الإلهام أيضًا. قد نجد أنفسنا نتلقى دفعة من الإلهام ثم نحتاج إلى الراحة وإعادة الشحن بعد ذلك بوقت قصير.

للمساعدة في تحقيق التوازن بين مستويات الطاقة لديك أثناء كسوف الشمس ، يمكن أن توفر تمارين التأريض وتناول الخضروات الجذرية والتأمل أيضًا الراحة. بالنسبة لتلك الأرواح الحساسة، قد تشعر بتكثيف الطاقات مع اقتراب كسوف الشمس ، لذا كن لطيفًا مع نفسك ومارس الكثير من حب الذات والرعاية الذاتية.

ملاحظة. إذا كنت تخطط للنظر إلى الكسوف ، فتأكد من استخدام نظارات خاصة حتى لا تؤذي عينيك!

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