طبيب البوابة: هل ارتفاع ضغط الدم وراثي في العائلات؟ يشار إلى ارتفاع ضغط الدم على أنه ارتفاع ضغط الدم في الشرايين. يُعد ارتفاع ضغط الدم أمرًا خطيرًا لأنه يمكن أن يستمر لفترة طويلة دون إظهار أي أعراض علنية ، كما أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك ، فهو مساهم رئيسي في مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من المشكلات الصحية.

طبيب البوابة: هل ارتفاع ضغط الدم وراثي في العائلات؟

ما هي أسباب ارتفاع ضغط الدم؟

عادة ما نربط ارتفاع ضغط الدم بنمط الحياة الخامل أو التقدم في السن. ولكن يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم أيضًا بسبب حالة وراثية تؤثر على الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة ولياقة بدنية. يمكن للوالد المصاب بارتفاع ضغط الدم أن ينقل الجين إلى الطفل ، وبالتالي يزيد من خطر إصابة الفرد بارتفاع ضغط الدم في المستقبل.

طبيب البوابة: هل ارتفاع ضغط الدم وراثي في العائلات؟

ما الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم العائلي؟

وفقًا للبحث ، فإن تأثير العوامل الوراثية على ارتفاع ضغط الدم يتراوح من 20 إلى 55 بالمائة. يمكن أن يساهم نمط الحياة العائلي الذي يتضمن عوامل خطر ارتفاع ضغط الدم مثل التدخين أو اتباع نظام غذائي غير صحي في ارتفاع ضغط الدم العائلي.

طبيب البوابة: هل ارتفاع ضغط الدم وراثي في العائلات؟

كيف يمكنك تحديد ارتفاع ضغط الدم العائلي؟

من المهم أن تعرف التاريخ الطبي لعائلتك. تمامًا مثل تاريخ بعض أنواع السرطان التي يمكن أن تحدد خطر الإصابة بالسرطان ، يمكن الكشف عن استعدادك الوراثي لارتفاع ضغط الدم من خلال الاختبارات الجينية.

طبيب البوابة: هل ارتفاع ضغط الدم وراثي في العائلات؟

ماذا تفعل إذا كان ارتفاع ضغط الدم متوارثاً في عائلتك؟

إذا كان ارتفاع ضغط الدم منتشرًا في عائلتك ، فمن الضروري مشاركة هذه المعلومات مع طبيبك ومراقبة ضغط الدم بانتظام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إجراء اختبار الاستعداد الجيني لتحليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم المرتبط بجيناتك. يمكن أن يوفر الاختبار الجيني رؤى حول ما إذا كنت معرضًا لخطر مرتفع للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

طبيب البوابة: هل ارتفاع ضغط الدم وراثي في العائلات؟

الخلاصة

إذا كان استعدادك الوراثي يتضمن ارتفاع ضغط الدم ، فيمكنك البدء في تقليل المخاطر من خلال السلوكيات الصحية للقلب. هذا يعني أنه حتى لو كان لديك جين يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، فإن اتباع نمط حياة صحي يتضمن نشاطًا هوائيًا منتظمًا ، والإقلاع عن التدخين ، وتناول نظام غذائي منخفض الصوديوم قد يكون قادرًا على تعويض المخاطر الموروثة.

اقرأ أيضاً:

هل يتنبأ فحص بروتينات الدم بخطر الإصابة بكورونا؟

طبيب البوابة: 4 أطعمة تزيد مستويات الكوليسترول السيء