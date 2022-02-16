كعكة التفاح الخفيفة بدون بيض كعكة التفاح الخفيفة بدون بيض كعكة التفاح هذه تم ابتكارها عام 1917 من كتاب آن بايرن American Cake وهي خفيفة وحلوة ومليئة بالتوابل الدافئة.

المكونات:

1 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة نباتية

1 كوب من صلصة التفاح غير المحلى

2 كوب دقيق لجميع الأغراض (زائد 1 ملعقة كبيرة)

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

2/3 كوب زبيب

الطريقة:

اتركي الزبدة تصل إلى درجة حرارة الغرفة. سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. قومي بتغطية طبق خبز 8 × 8 بوصة بالزبدة من الداخل .

في وعاء كبير ، اخفقي المزيج مع ملعقتين كبيرتين من الزبدة والسكر باستخدام الخلاط اليدوي أو الخلط باليد بملعقة خشبية. تضاف صلصة التفاح ويقلب حتى يمتزج .

في وعاء منفصل ، اخلطي الدقيق مع صودا الخبز والقرفة والقرنفل والملح وجوزة الطيب حتى تمتزج جيدًا .

يُسكب مزيج الدقيق في مزيج عصير التفاح ويُقلب حتى يتجانس تمامًا .

في وعاء صغير منفصل ، قلبي الزبيب بحوالي 1 ملعقة كبيرة طحين حتى يتغطى قليلاً. يُمزج الزبيب المغطى بالدقيق في خليط الكيك. وزعي خليط الكيك في طبق الخبز المُجهز .