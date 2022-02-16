كعكة التفاح الخفيفة بدون بيض كعكة التفاح الخفيفة بدون بيض كعكة التفاح هذه تم ابتكارها عام 1917 من كتاب آن بايرن American Cake وهي خفيفة وحلوة ومليئة بالتوابل الدافئة.
كعكة التفاح الخفيفة بدون بيض
المكونات:
1 كوب سكر
2 ملعقة كبيرة زبدة نباتية
1 كوب من صلصة التفاح غير المحلى
2 كوب دقيق لجميع الأغراض (زائد 1 ملعقة كبيرة)
1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
½ ملعقة صغيرة قرفة
½ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب
2/3 كوب زبيب
الطريقة:
- اتركي الزبدة تصل إلى درجة حرارة الغرفة. سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. قومي بتغطية طبق خبز 8 × 8 بوصة بالزبدة من الداخل.
- في وعاء كبير ، اخفقي المزيج مع ملعقتين كبيرتين من الزبدة والسكر باستخدام الخلاط اليدوي أو الخلط باليد بملعقة خشبية. تضاف صلصة التفاح ويقلب حتى يمتزج.
- في وعاء منفصل ، اخلطي الدقيق مع صودا الخبز والقرفة والقرنفل والملح وجوزة الطيب حتى تمتزج جيدًا.
- يُسكب مزيج الدقيق في مزيج عصير التفاح ويُقلب حتى يتجانس تمامًا.
- في وعاء صغير منفصل ، قلبي الزبيب بحوالي 1 ملعقة كبيرة طحين حتى يتغطى قليلاً. يُمزج الزبيب المغطى بالدقيق في خليط الكيك. وزعي خليط الكيك في طبق الخبز المُجهز.
- اخبزي الكيك لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تصبح اسفنجية. اتركي الكيك يبرد لمدة 15 دقيقة قبل تقطيعه إلى 9 قطع.
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