دجاج سويت تشيلي ستير فراي من أطباقي المفضلة للغداء أو العشاء بسيطة وبدون مجهود. يمكنك تحضيرها بمكوناتك المفضلة! مقتبس من المطبخ الآسيوي
دجاج سويت تشيلي ستير فراي
المكونات:
أرز جوز الهند
1.5 كوب أرز ياسمين
1 فص ثوم مفروم
3/4 ملعقة صغيرة ملح
1 علبة حليب جوز الهند
1 كوب ماء
سويت تشيلي
2 صدر دجاج منزوع العظم والجلد
1 ملعقة كبيرة زيت طبخ
1 كوب صلصة الفلفل الحار الحلو
1 علبة قطع الأناناس في العصير
الخضروات
1 رطل من البروكلي
الطريقة:
- ابدأ بتحضير أرز جوز الهند أولًا. أضيفي أرز الياسمين والثوم والملح وحليب جوز الهند والماء إلى قدر الصلصة ، ثم قلبيها كلها لفترة وجيزة. ضعي الغطاء على القدر واتركيه حتى يغلي على نار عالية. بمجرد أن يصل إلى درجة الغليان الكاملة ، خففي الحرارة واتركيها تنضج لمدة 15 دقيقة. بعد الغلي على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة ، أطفئي النار واتركيها دون إزعاج ، مع بقاء الغطاء في مكانه لمدة 5 دقائق. اقلبي الأرز واتركيه جانبًا حتى يصبح جاهزًا للتقديم.
- أثناء طهي الأرز ، حضري البروكلي على البخار. قطعي البروكلي إلى زهور. أضيفي 2.5 سم من الماء إلى قدر كبير ، وضعي سلة تبخير في القدر ، ثم ضعي البروكلي في السلة. ضع غطاءً على القدر ، ثم ضعه على نار متوسطة عالية. اترك الماء يغلي ، حتى يصبح لونه أخضر زاهيًا وطريًا (حوالي 5 دقائق). يُرفع البروكلي عن النار ويوضع جانباً حتى يصبح جاهزاً للتقديم.
- أثناء طهي الأرز والبروكلي ، حضري الدجاج المقلي. قطّعي الدجاج إلى قطع بحجم 2.5 سم. يتبل مع قليل من الملح. سخني 1 ملعقة كبيرة زيت طهي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية. بمجرد أن يسخن ، أضيفي الدجاج وقلّبي واطبخي حتى ينضج الدجاج بالكامل ويصبح لونه بنيًا قليلاً من الخارج.
- صفي علبة الأناناس ، ثم أضيفي الأناناس إلى المقلاة مع صلصة الفلفل الحار. تقلب وتسخن الصلصة والأناناس من خلال (حوالي دقيقتين).
- للتقديم ، ضعي حوالي 1 كوب أرز في كل وعاء ، أضيفي 1/4 مزيج الدجاج الحار الحلو ، وثلث البروكلي. استمتعي به على الفور أو ضعيه في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للتقديم. يدوم حوالي 4 أيام في الثلاجة.
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