دجاج سويت تشيلي ستير فراي

ابدأ بتحضير أرز جوز الهند أولًا. أضيفي أرز الياسمين والثوم والملح وحليب جوز الهند والماء إلى قدر الصلصة ، ثم قلبيها كلها لفترة وجيزة. ضعي الغطاء على القدر واتركيه حتى يغلي على نار عالية. بمجرد أن يصل إلى درجة الغليان الكاملة ، خففي الحرارة واتركيها تنضج

لمدة 15 دقيقة. بعد الغلي على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة ، أطفئي النار واتركيها دون إزعاج ، مع بقاء الغطاء في مكانه لمدة 5 دقائق. اقلبي الأرز واتركيه جانبًا حتى يصبح جاهزًا للتقديم