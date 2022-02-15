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دجاج سويت تشيلي ستير فراي

منشور 15 شباط / فبراير 2022 - 03:00
دجاج سويت تشيلي ستير فراي
دجاج سويت تشيلي ستير فراي

دجاج سويت تشيلي ستير فراي من أطباقي المفضلة للغداء أو العشاء بسيطة وبدون مجهود. يمكنك تحضيرها بمكوناتك المفضلة! مقتبس من المطبخ الآسيوي

دجاج سويت تشيلي ستير فراي

المكونات:

دجاج سويت تشيلي ستير فراي

أرز جوز الهند

1.5 كوب أرز ياسمين

1 فص ثوم مفروم

3/4 ملعقة صغيرة ملح

1 علبة حليب جوز الهند

1 كوب ماء

سويت تشيلي

2 صدر دجاج منزوع العظم والجلد

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

1 كوب صلصة الفلفل الحار الحلو

1 علبة قطع الأناناس في العصير

الخضروات

1 رطل من البروكلي

الطريقة:

  • ابدأ بتحضير أرز جوز الهند أولًا. أضيفي أرز الياسمين والثوم والملح وحليب جوز الهند والماء إلى قدر الصلصة ، ثم قلبيها كلها لفترة وجيزة. ضعي الغطاء على القدر واتركيه حتى يغلي على نار عالية. بمجرد أن يصل إلى درجة الغليان الكاملة ، خففي الحرارة واتركيها تنضج لمدة 15 دقيقة. بعد الغلي على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة ، أطفئي النار واتركيها دون إزعاج ، مع بقاء الغطاء في مكانه لمدة 5 دقائق. اقلبي الأرز واتركيه جانبًا حتى يصبح جاهزًا للتقديم.
  • أثناء طهي الأرز ، حضري البروكلي على البخار. قطعي البروكلي إلى زهور. أضيفي 2.5 سم من الماء إلى قدر كبير ، وضعي سلة تبخير في القدر ، ثم ضعي البروكلي في السلة. ضع غطاءً على القدر ، ثم ضعه على نار متوسطة عالية. اترك الماء يغلي ، حتى يصبح لونه أخضر زاهيًا وطريًا (حوالي 5 دقائق). يُرفع البروكلي عن النار ويوضع جانباً حتى يصبح جاهزاً للتقديم.
  • أثناء طهي الأرز والبروكلي ، حضري الدجاج المقلي. قطّعي الدجاج إلى قطع بحجم 2.5 سم. يتبل مع قليل من الملح. سخني 1 ملعقة كبيرة زيت طهي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية. بمجرد أن يسخن ، أضيفي الدجاج وقلّبي واطبخي حتى ينضج الدجاج بالكامل ويصبح لونه بنيًا قليلاً من الخارج.
  • صفي علبة الأناناس ، ثم أضيفي الأناناس إلى المقلاة مع صلصة الفلفل الحار. تقلب وتسخن الصلصة والأناناس من خلال (حوالي دقيقتين).
  • للتقديم ، ضعي حوالي 1 كوب أرز في كل وعاء ، أضيفي 1/4 مزيج الدجاج الحار الحلو ، وثلث البروكلي. استمتعي به على الفور أو ضعيه في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للتقديم. يدوم حوالي 4 أيام في الثلاجة.

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