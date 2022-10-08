كعكة الشاي الإنجليزية "كعكة توتنهام بالتوت" دللي نفسك بكعكة الشاي الإنجليزية التقليدية بالفانيليا والتوت ، والتي خبزت لأول مرة في منطقة شمال لندن التي تحمل نفس الاسم في أواخر القرن التاسع عشر، ولا تزال المفضلة لدى البريطانيين حتى يومنا هذا.

المكونات:

250 جرام زبدة مملحة طرية ، بالإضافة إلى كمية إضافية للقصدير

250 جرام سكر ناعم

2 ملعقة صغيرة معجون فانيليا

4 بيضات

250غ دقيق ذاتي التخمير

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

4 ملاعق كبيرة حليب

1 ليمون ، مبشور

جوز الهند المجفف أو الرشات للتزيين

150 جرام توت أو توت أزرق

1 ليمون ، معصور (ستحتاج 30 مل)

300 جرام سكر بودرة

جل تلوين الطعام الوردي (اختياري)

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية. ادهني قالب كيك بقياس 20 × 30 سم بالزبدة مع طبقة من ورق الخبز. ضعي الزبدة والسكر والفانيليا في وعاء كبير واخفقيهم بمضرب كهربائي لمدة 4-5 دقائق حتى يصبح شاحبًا ورقيقًا. أضيفي البيض ، واحدًا تلو الآخر ، واخفقي جيدًا بين كل إضافة. أضيفي الدقيق ، والبيكنج بودر ، والحليب ، وقشر الليمون باستخدام ملعقة مطاطية حتى يصبح المزيج ناعمًا .

يُسكب الخليط في الصينية المُعدّة ويُسوّى الجزء العلوي بظهر الملعقة. اخبزيها لمدة 25-30 دقيقة حتى يخرج العود الخشبي نظيفاً في المنتصف. إذا لم يكن جاهزًا ، فتحققي منه كل 5 دقائق للتأكد من أنه لا يفرط. اتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق في العلبة ، ثم انقليه إلى رف سلكي ليبرد تمامًا .

في غضون ذلك ، اصنعي الكريمة. ضعي التوت الاحمر أو التوت الأزرق في وعاء صغير مقاوم للحرارة مع عصير الليمون. الميكروويف لمدة 1 دقيقة مع التحريك حتى المنتصف حتى تنضج أو افعل ذلك في مقلاة صغيرة على نار خفيفة. قسّمي التوت تقريبًا باستخدام شوكة لتحرير العصير ، ثم اضغطي على التوت المسحوق من خلال غربال في وعاء صغير لتجميع العصير الخالي من البذور .