كعكة الشاي الإنجليزية "كعكة توتنهام بالتوت" دللي نفسك بكعكة الشاي الإنجليزية التقليدية بالفانيليا والتوت ، والتي خبزت لأول مرة في منطقة شمال لندن التي تحمل نفس الاسم في أواخر القرن التاسع عشر، ولا تزال المفضلة لدى البريطانيين حتى يومنا هذا.
كعكة الشاي الإنجليزية "كعكة توتنهام بالتوت"
المكونات:
250 جرام زبدة مملحة طرية ، بالإضافة إلى كمية إضافية للقصدير
250 جرام سكر ناعم
2 ملعقة صغيرة معجون فانيليا
4 بيضات
250غ دقيق ذاتي التخمير
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
4 ملاعق كبيرة حليب
1 ليمون ، مبشور
جوز الهند المجفف أو الرشات للتزيين
150 جرام توت أو توت أزرق
1 ليمون ، معصور (ستحتاج 30 مل)
300 جرام سكر بودرة
جل تلوين الطعام الوردي (اختياري)
كعكة الشاي الإنجليزية "كعكة توتنهام بالتوت"
الطريقة:
- يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية. ادهني قالب كيك بقياس 20 × 30 سم بالزبدة مع طبقة من ورق الخبز. ضعي الزبدة والسكر والفانيليا في وعاء كبير واخفقيهم بمضرب كهربائي لمدة 4-5 دقائق حتى يصبح شاحبًا ورقيقًا. أضيفي البيض ، واحدًا تلو الآخر ، واخفقي جيدًا بين كل إضافة. أضيفي الدقيق ، والبيكنج بودر ، والحليب ، وقشر الليمون باستخدام ملعقة مطاطية حتى يصبح المزيج ناعمًا.
- يُسكب الخليط في الصينية المُعدّة ويُسوّى الجزء العلوي بظهر الملعقة. اخبزيها لمدة 25-30 دقيقة حتى يخرج العود الخشبي نظيفاً في المنتصف. إذا لم يكن جاهزًا ، فتحققي منه كل 5 دقائق للتأكد من أنه لا يفرط. اتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق في العلبة ، ثم انقليه إلى رف سلكي ليبرد تمامًا.
- في غضون ذلك ، اصنعي الكريمة. ضعي التوت الاحمر أو التوت الأزرق في وعاء صغير مقاوم للحرارة مع عصير الليمون. الميكروويف لمدة 1 دقيقة مع التحريك حتى المنتصف حتى تنضج أو افعل ذلك في مقلاة صغيرة على نار خفيفة. قسّمي التوت تقريبًا باستخدام شوكة لتحرير العصير ، ثم اضغطي على التوت المسحوق من خلال غربال في وعاء صغير لتجميع العصير الخالي من البذور.
- ضعي السكر البودرة في وعاء كبير واسكبيه فوق عصير التوت. اخفقي جيدًا حتى تحصلي على كريمة سميكة قابلة للدهن - إذا كانت كثيفة جدًا ، أضيفي ملعقة صغيرة من الماء في كل مرة حتى تحصلي على القوام المطلوب. أضيفي قطرة من جل تلوين الطعام الوردي للحصول على لون أكثر إشراقًا ، إذا أردت. وزعي كريمة التزيين فوق الكيك المبرد ، ثم انثريه على الفور فوق جوز الهند. اتركيه لمدة 30 دقيقة ، ثم قطعيه وقدميه.
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