كعكة المشمش الباردة أفضل حلوى صيفية شهية..

المقادير:

3 بيضات

1/2 كوب زيت

كوب و1/4 الكوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

3 كوب طحين ابيض

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة مربى المشمش

كوب حليب سائل

ذرة ملح

مقادير طبقة كريمة المشمش

1/2 كوب كريمة خفق

1/2 كوب جبنة كوتاج

1/2 كوب زبادي يوناني قليل الدسم

3 ملاعق كبيرة مربى مشمش

علبة محفوظة مشمش أنصاف

طريقة التحضير

في وعاء الخفق ضعي الزيت، السكر والبيض واخفقي جيداً. ثم أضيفي الحليب والمربى والفانيليا مع استمرار الخفق لتصير لديكِ كريمة هشة.

أضيفي الطحين والبيكنج بودر وقلبي بخفة في اتجاه واحد حتى لايخرج الهواء.

ضعي خليط الكيك في قالب مدهون سمن واخبزي في فرن ساخن مسبقًا على درجة 180 مئوية لمدة 35 - 40 دقيقة على الرف الأوسط حتى تنضج الكيكة ثم أتركيها تبرد تمامًا.

في وعاء عميق أخفقي الجبن الكوتاج مع الزبادي اليوناني والكريمة ومربى المشمش جيدًا لتتكون كريمة خفيفة، ثم ضعيها فوق قالب الكيك واخبزي في الفرن الساخن على 180 درجة لمدة 5 دقائق تحت شواية الغاز حتى يحمر لونها.

زيني بأنصاف المشمش المحفوظ.وضعي القالب بالبراد لمدة 3 ساعات أو حتى يتماسك.

قدمي كيك المشمش والجبة الكوتاج باردة وبالهنا والشفا.