كعكة الملكة إليزابيث المفضلة كشف الشيف دارين ماكجرادي ، الشيف الملكي والشيف الشخصي السابق للملكة إليزابيث الثانية بأن كعكة البسكويت بالشوكولاتة هي كعكة الشاي المفضلة لدى الملكة إليزابيث الثانية. فقد كانت الوحيدة التي يتم إرسالها إلى غرفة الطعام الملكية مرارًا وتكرارًا حتى تنتهي تمامًا.

كما أن كعكة البسكويت بالشوكولاتة هذه كانت كعكة الأمير ويليام في حفل زفافه. وسبب اختياره له أنه اعتاد الذهاب لتناول الشاي مع الملكة وتذوقها.

تتميز كعكة الشوكولاتة الداكنة الغنية بقوام مقرمش جميل بفضل إضافة البسكويت الإنجليزية الكلاسيكي الذي يسمى بسكويت الشاي الغني. مع طبقة من كريمة الشوكولاتة المذابة وهي اللمسة النهائية المثالية.

كعكة الملكة إليزابيث المفضلة

المكونات:

طبقة البسكويت

½ ملعقة صغيرة زبدة لدهن القالب

8 أونصات بسكويت شاي غني أو كوكيز حلو

4 أونصات زبدة غير مملحة ، طرية

4 أونصات سكر

4 أونصات شوكولاتة داكنة

1 بيضة

طبقة الشوكولاتة

8 أونصات شوكولاتة داكنة للتغليف

1 أونصة شوكولاتة للزينة

كعكة الملكة إليزابيث المفضلة

الطريقة:

ادهني قالب مستدير مقاس 6 × 2 بوصة بقليل من الزبدة وضعيه على صينية على ورقة من ورق الزبدة .

قطّعي كل قطعة من البسكويت باليد إلى قطع بحجم اللوز وضعيها جانباً .

في وعاء كبير ، اخلطي الزبدة والسكر جيداً .

ذوبي 4 أونصات من الشوكولاتة الداكنة وأضيفيها إلى خليط الزبدة مع التحريك باستمرار .

أضيفي البيضة واخفقي حتى تمتزج .

أضيفي قطع البسكويت حتى تتغطى جميعًا بخليط الشوكولاتة .

ضعي المزيج بالملعقة في قالب الكيك. حاولي ملء كل الفجوات الموجودة في الأسفل لأن هذا سيكون الجزء العلوي عندما يقلب .

تبرد الكعكة في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل .

تخرج الكيك من الثلاجة وتترك قليلاً.

في هذه الأثناء ، تذوب 8 أونصات من الشوكولاتة الداكنة في غلاية مزدوجة أو قدر على سطح الموقد على نار خفيفة. ينزع القالب عن الكيكة وتقلب على سلك الكيك .

تصب الشوكولاتة المذابة فوق الكعكة ويملس الوجه والجوانب باستخدام سكين الكيك .

تترك الشوكولاتة على درجة حرارة الغرفة .

ترفع الكيكة وتوضع على طبق مرتفع لتقدم مع الشاي .

ذوبي الكمية المتبقية من الشوكولاتة واستخدميها لتزيين الجزء العلوي من الكعكة .

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