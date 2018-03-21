كعكة الموز المقلوبة

كعكة الموز المقلوبة، وصفة شهية لاعداد طبق حلوى مميز لعيد الام ...

المكونات:

2 كوب دقيق

8 ثمرات موز كبيرة الحجم

3 بيضات كبيرة

½ كوب زيت

½ كوب سكر

ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

½ كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر بني

الطريقة :

يسخن الفرن لدرجة 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، تهرس 5 ثمرات موز، ثم يضاف البيض والزيت السكر والقرفة والدقيق، ويقلب الخليط بالملعقة من أسفل لأعلى في اتجاه واحد حتى تختلط المكونات ببعضها.

على نار متوسطة، تذوب الزبدة، ثم يضاف السكر البني، واتركيه على النار حتى يغلي.

يصب خليط الزبدة في صينية (مقاس 24 سم)، ثم يقطع الموز إلى شرائح رفيعة، ويرص فوق خليط الزبد والسكر.

يصب عجين الكيك فوق الموز، ثم توضع الصينية في الفرن لمدة 45- 50 دقيقة.

يخرج الكيك من الفرن، ويترك ليبرد قليلًا، ثم يقلب في طبق.