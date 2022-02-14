كعكة شوكولاتة الفلانتين (نباتية) هذه وصفة فريدة، غنية بالشوكولاتة دون استخدام أي بيض أو زبدة أو حليب! يمكنك تحضير صلصة الشوكولاتة الغنية أيضاً.
كعكة شوكولاتة الفلانتين (نباتية)
المكونات:
كعكة الشوكولاتة
1.5 كوب دقيق لجميع الأغراض
1 كوب سكر
½ ملعقة صغيرة ملح
1ملعقة صغيرة من صودا الخبز
1/3 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى
1/3 كوب زيت طبخ
1 ملعقة كبيرة خل
1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا
1 كوب ماء
صلصة الشوكولاتة
1.5 كوب سكر بودرة
¼ كوب من مسحوق الكاكاو
3 ملاعق كبيرة ماء
1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا
الطريقة:
كعكة الشوكولاتة
- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. في وعاء كبير ، اخلطي الدقيق والسكر والملح وصودا الخبز ومسحوق الكاكاو معًا حتى تمتزج جيدًا.
- أضيفي 1 كوب ماء إلى كوب قياس سائل ، ثم أضيفي خلاصة الفانيليا والخل إلى الماء.
- نضيف الزيت إلى وعاء المكونات الجافة ، متبوعًا بخليط الماء. قلبي حتى يصبح خليط كعكة الشوكولاتة ناعمًا في الغالب. تأكدي من عدم وجود دقيق جاف في قاع الوعاء.
- اسكبي خليط الكيك في طبق خبز مقاس 8 × 8 بوصة أو 9 × 9 بوصة. انقلي طبق الخبز إلى الفرن واخبزي الكيك لمدة 35 دقيقة.
صلصة الشوكولاتة
- في حالة استخدام كريمة الشوكولاتة ، اتركي الكيك يبرد لمدة ساعة على الأقل بعد الخبز قبل إضافة التزيين.
- انتظري حتى تبرد الكيكة ثم جهزي الكريمة. أضيفي السكر البودرة ومسحوق الكاكاو ومستخلص الفانيليا في وعاء. ابدئي في إضافة الماء، ملعقة كبيرة في كل مرة ، حتى تتشكل كريمة سميكة ولكن قابلة للكسر (حوالي 3 ملاعق كبيرة). إذا تركت الكريمة فقد تبدأ في الجفاف، لكن يمكنك إضافة المزيد من الماء لجعلها رطبة مرة أخرى.
- اسكبي كريمة التزيين فوق الكيك وادهنيها حتى تتغطى الكيكة بالتساوي. قطعي الكيك إلى 9 قطع وقدميها.
المزيد:
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)