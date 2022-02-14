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كعكة شوكولاتة الفلانتين (نباتية)

منشور 14 شباط / فبراير 2022 - 03:00
كعكة شوكولاتة الفلانتين (نباتية)
كعكة شوكولاتة الفلانتين (نباتية)

كعكة شوكولاتة الفلانتين (نباتية) هذه وصفة فريدة، غنية بالشوكولاتة دون استخدام أي بيض أو زبدة أو حليب! يمكنك تحضير صلصة الشوكولاتة الغنية أيضاً.

كعكة شوكولاتة الفلانتين (نباتية)

المكونات:

كعكة شوكولاتة الفلانتين (نباتية)

كعكة الشوكولاتة

1.5 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

1ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/3 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1/3 كوب زيت طبخ

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

1 كوب ماء

صلصة الشوكولاتة

1.5 كوب سكر بودرة

¼ كوب من مسحوق الكاكاو

3 ملاعق كبيرة ماء

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

الطريقة:

كعكة الشوكولاتة

  • سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. في وعاء كبير ، اخلطي الدقيق والسكر والملح وصودا الخبز ومسحوق الكاكاو معًا حتى تمتزج جيدًا.
  • أضيفي 1 كوب ماء إلى كوب قياس سائل ، ثم أضيفي خلاصة الفانيليا والخل إلى الماء.
  • نضيف الزيت إلى وعاء المكونات الجافة ، متبوعًا بخليط الماء. قلبي حتى يصبح خليط كعكة الشوكولاتة ناعمًا في الغالب. تأكدي من عدم وجود دقيق جاف في قاع الوعاء.
  • اسكبي خليط الكيك في طبق خبز مقاس 8 × 8 بوصة أو 9 × 9 بوصة. انقلي طبق الخبز إلى الفرن واخبزي الكيك لمدة 35 دقيقة.

صلصة الشوكولاتة

  • في حالة استخدام كريمة الشوكولاتة ، اتركي الكيك يبرد لمدة ساعة على الأقل بعد الخبز قبل إضافة التزيين.
  • انتظري حتى تبرد الكيكة ثم جهزي الكريمة. أضيفي السكر البودرة ومسحوق الكاكاو ومستخلص الفانيليا في وعاء. ابدئي في إضافة الماء، ملعقة كبيرة في كل مرة ، حتى تتشكل كريمة سميكة ولكن قابلة للكسر (حوالي 3 ملاعق كبيرة). إذا تركت الكريمة فقد تبدأ في الجفاف، لكن يمكنك إضافة المزيد من الماء لجعلها رطبة مرة أخرى.
  • اسكبي كريمة التزيين فوق الكيك  وادهنيها حتى تتغطى الكيكة بالتساوي. قطعي الكيك إلى 9 قطع وقدميها.

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