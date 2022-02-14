كعكة شوكولاتة الفلانتين (نباتية)

في حالة استخدام كريمة الشوكولاتة ، اتركي الكيك يبرد لمدة ساعة على الأقل بعد الخبز قبل إضافة التزيين

في حالة استخدام كريمة الشوكولاتة ، اتركي الكيك يبرد لمدة ساعة على الأقل بعد الخبز قبل إضافة التزيين .

في حالة استخدام كريمة الشوكولاتة ، اتركي الكيك يبرد لمدة ساعة على الأقل بعد الخبز قبل إضافة التزيين .

في حالة استخدام كريمة الشوكولاتة ، اتركي الكيك يبرد لمدة ساعة على الأقل بعد الخبز قبل إضافة التزيين .

في حالة استخدام كريمة الشوكولاتة ، اتركي الكيك يبرد لمدة ساعة على الأقل بعد الخبز قبل إضافة التزيين .