لفائف البيتزا بالبيستو السريعة

افردي العجين في جذع شجرة ثم استخدمي سكينًا جدًا لتقطيعه إلى 8 (أو أكثر) شرائح متساوية الحجم. ضع اللفائف المقطعة في طبق خزفي مغطى برذاذ مانع للالتصاق (أو بالزيت إذا كنت تفضل ذلك). تأكدي من استخدام طبق كبير بما يكفي للسماح اللفائف بالتوسع أثناء خبزها. رشي ما تبقى من الجبن فوق اللفائف في الطبق ، مع ترك بعض الجبن يتساقط حول الحواف وبين اللفائف .