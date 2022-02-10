لفائف البيتزا بالبيستو السريعة تُعد لفات البيتزا هذه طريقة ممتعة لتغيير روتين البيتزا الخاص بك مع دوامات من الجبن والبيستو والبيبروني ، بالإضافة إلى الكثير من الحواف المقرمشة!
لفائف البيتزا بالبيستو السريعة
المكونات:
عجينة البيتزا
¾ كوب ماء دافئ
2 ملعقة صغيرة خميرة جافة أو فورية
½ ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 كوب طحين (بالإضافة إلى البعض للغبار)
1 ملعقة صغيرة ملح
الحشوة:
½ كوب بيستو
2 أوقية بيبروني
1 كوب جبن موزاريلا مبشور
½ كوب صلصة بيتزا (للغمس اختياري)
الطريقة:
- يُمزج الماء الدافئ والخميرة والسكر ويُحرَّك حتى تذوب الخميرة. اتركي الخليط لمدة خمس دقائق أو حتى تتكون الخميرة من طبقة من الرغوة فوق الماء.
- في هذه الأثناء ، أضيفي كوبًا من الدقيق إلى وعاء كبير مع الملح.
- بمجرد أن تصبح الخميرة رغوية ، أضيفي زيت الزيتون إلى خليط الخميرة ، ثم اسكبي الخليط في وعاء الدقيق والملح. قلبي حتى تتشكل عجينة سميكة. ابدئي في تقليب المزيد من الدقيق ، قليلاً في كل مرة ، حتى تشكل كرة عجين لم يعد بإمكانك تقليبها بملعقة.
- اقلبي كرة العجين على سطح نظيف مغطى بالدقيق. اعجني العجينة ، مع إضافة كمية صغيرة من الدقيق، لمدة خمس دقائق. يجب أن تكون قد استخدمت حوالي 2 كوب دقيق من البداية.
- ضعي العجينة في الوعاء مرة أخرى ، وقم بتغطيتها بشكل غير محكم ، واتركيها ترتفع حتى يتضاعف حجمها. بمجرد مضاعفته ، ابدئي بالتسخين المسبق للفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.
- اكشطي العجينة لأسفل ، اكشطيها خارج الوعاء على سطح مرشوش بالدقيق. افردي العجينة إلى مستطيل تقريبًا بحجم 10x16 بوصة. حاولي تجنب استخدام الشوبك ، إن أمكن ، لأن ذلك سوف يضغط العجين ويمنعه من أن يكون رقيقًا ورقيقًا.
- بمجرد تشكيلها ، وزعي البيستو على سطح العجين من الحافة إلى الحافة. نرش البيبروني المقطع على السطح ، ثم نرش نصف كمية الجبن فوقه.
- افردي العجين في جذع شجرة ثم استخدمي سكينًا جدًا لتقطيعه إلى 8 (أو أكثر) شرائح متساوية الحجم. ضع اللفائف المقطعة في طبق خزفي مغطى برذاذ مانع للالتصاق (أو بالزيت إذا كنت تفضل ذلك). تأكدي من استخدام طبق كبير بما يكفي للسماح اللفائف بالتوسع أثناء خبزها. رشي ما تبقى من الجبن فوق اللفائف في الطبق ، مع ترك بعض الجبن يتساقط حول الحواف وبين اللفائف.
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