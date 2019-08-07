كعكة مثلجات الفراولة والشوكولاتة اللذيذة وسريعة التحضير..

المقادير:

½ قالب كيك

1 علبة مثلجات فراولة

1 علبة مثلجات شوكولاتة

كوب صوص شوكولاتة

كوب صوص فراولة

كوب من ثمار الفراولة مقطعة أنصاف

الطريقة:

قسمي الكيك لطبقات وشرائح رقيقة بسمك 2 سم. ثم ادهني قاع قالب فرن متحرك بطبقة خفيفة بالزبدة ورصي طبقة من الكيك.

بملعقة المثلجات ضعي طبقة من مثلجات الفراولة ثم طبقة كيك ثم طبقة مثلجات الشوكولاتة بالتبادل. ونصف كمية صوص الفراولة.

إستمري مع تسوية طبقات المثلجات، مع مراعاة عدم ترك فراغات وتفريغ الهواء، حتى ينتهي المقدار. ثم وزعي نصف صوص الشوكولاتة على الوجه

غطي القالب بكيس بلاستيك رقيق وضعيه بالمجمدة ليلة كاملة حتى يجمد تمامًا.

أخرجي القالب عند التقديم ثم افتحيه على طبق أو صينية ووزعي باقي الصوص على الوجه وزيني بأنصاف الفراولة.